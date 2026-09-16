Al Carlo Zecchini di Grosseto va in scena Grosseto-Campobasso, sfida valida per il quinto turno del Girone B di Serie C 2026/27. La partita è in programma mercoledì 16 settembre alle ore 18:30, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento con 8 punti e il Campobasso fermo a quota 6. Il confronto mette quindi di fronte due formazioni separate da appena due lunghezze dopo le prime quattro giornate. VEDI GROSSETO-CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Grosseto di Paolo Indiani è ancora imbattuto in campionato e ha raccolto un punto nell’ultimo turno sul campo della Pianese, in una partita chiusa sullo 0-0 nella quale Matteo Marcu è stato decisivo con diversi interventi. Il Campobasso di Devis Mangia arriva invece dalla vittoria esterna per 1-0 contro il Vado, firmata da Matteo Stoppa, con Andrea Spurio protagonista nel finale per il rigore neutralizzato a Vita.Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Grosseto-Campobasso.

Dove vedere Grosseto-Campobasso in diretta TV e streaming

Grosseto-Campobasso sarà trasmessa in

e in streaming su

, nell’ambito della copertura integrale della Serie C 2026/27. La partita è stata inserita da Sky nel programma di mercoledì 16 settembre alle 18:30 e sarà visibile sul canale Sky Sport 255.

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scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Grosseto-Campobasso tra le partite del 16 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

La gara è quindi disponibile attraverso i servizi ufficiali che detengono i diritti della Serie C, con Sky e NOW che garantiscono la copertura dell’intero campionato.

Grosseto-Campobasso: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Grosseto-Campobasso

Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, 5° turno

Data: mercoledì 16 settembre 2026

Orario: 18:30

Stadio: Carlo Zecchini, Grosseto

Diretta TV: Sky Sport 255

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Grosseto

Il

si presenta al quinto turno con 8 punti e una posizione nelle zone alte del Girone B. La squadra di Indiani ha appena pareggiato 0-0 contro la Pianese, resistendo soprattutto nella prima parte della gara e affidandosi alle parate di

per conservare l’imbattibilità. Il dato più interessante è proprio la continuità: il Grifone ha centrato il quarto risultato utile consecutivo dall’inizio del campionato.

Il tecnico può inoltre contare su un gruppo che ha già individuato alcuni riferimenti importanti. Duccio Brenna, capitano della squadra, guida una formazione che ha subito appena due reti nelle prime quattro giornate, mentre davanti Lorenzo Gori e Francesco Fabri sono tra gli elementi utilizzati con maggiore continuità. La gara dello Zecchini offre al Grosseto l’occasione di trasformare il buon avvio in un altro risultato positivo, questa volta contro una squadra reduce da una vittoria esterna.

Il momento del Campobasso

Il

ha 6 punti e arriva a Grosseto dopo un successo che ha avuto un peso particolare per come è maturato. A Vado, infatti, i molisani hanno trovato il gol con

al 18' e hanno poi dovuto difendere il vantaggio per oltre cinquanta minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Federico Papini. Nel recupero, Spurio ha completato la prestazione parando il rigore calciato da Diego Vita.

La squadra di Devis Mangia ha quindi mostrato una componente difensiva importante proprio nell’ultima uscita, ma a Grosseto dovrà affrontare una formazione che non ha ancora perso. L’attenzione sarà rivolta soprattutto a Stoppa, già decisivo a Vado, e al reparto centrale formato da Davide Agazzi, Mario Gargiulo e Roberto Pierno, protagonisti del centrocampo utilizzato nell’ultimo turno.

Le probabili formazioni di Grosseto-Campobasso

Per

è prevista una sfida delicata in cui entrambi i tecnici dovrebbero affidarsi alla difesa a 4, anche se gli ospiti dovranno fare a meno di Papini, espulso nell'ultima gara di campionato con Vado per doppia ammonizione. Padroni di casa che invece dovrebbero disporsi con tutti i titolari a disposizione.

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Pitti, Brenna, Ampollini, Mannelli; Damiani, Andreoli; Fiorini, Sabattini, Fabri; Gori. Allenatore: Paolo Indiani.

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Spurio; Cristallo, Celesia, Capoferri, Coccia; Pierno, Agazzi, Gargiulo; Stoppa; Oliveira Prado, Bifulco. Allenatore: Devis Mangia.