Il Grosseto vuole voltare pagina dopo due sconfitte consecutive. Nel posticipo della 15ª giornata del girone B di Serie C, lunedì sera alle 20,30 i biancorossi ospitano allo stadio Zecchini il Guidonia Montecelio. La squadra di Paolo Indiani deve ritrovare la brillantezza di inizio stagione, mentre i laziali di Ciro Ginestra arrivano con una serie positiva da difendere. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI GROSSETO-GUIDONIA IN STREAMING SU BET365.

In classifica le due squadre sono separate da appena due punti: il Grosseto ne ha 23, il Guidonia Montecelio 21. Non è il primo incrocio stagionale. Ad agosto le due formazioni si sono affrontate in Coppa Italia, e dopo una clamorosa rimonta i laziali si erano imposti per 3-2. Il verdetto è stato poi ribaltato dalla giustizia sportiva, perché il Guidonia aveva schierato un giocatore che doveva ancora scontare un turno di squalifica.

Per gli ospiti è quindi anche l'occasione per prendersi una rivincita sul campo. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Grosseto-Guidonia in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Grosseto-Guidonia

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Grosseto-Guidonia Montecelio, posticipo della, si giocaallo stadio Carlo Zecchini di Grosseto e sarà disponibile in diretta streaming nel palinsesto di. La sfida si potrà seguire da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare il match direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l'accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Grosseto-Guidonia tra gli appuntamenti della serata.

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Grosseto-Guidonia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Grosseto-Guidonia

: Grosseto-Guidonia Competizione : Serie C

: Serie C Data : lunedì 23 novembre

: lunedì 23 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Carlo Zecchini

: Carlo Zecchini Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma del Grosseto

La sfida si giocherà il 23 novembre alle 20:30L'inizio di stagione del Grifone ha entusiasmato i tifosi, con un percorso fatto di gol, gioco e una classifica da piani alti. I biancorossi restano il miglior attacco del girone, ma nelle ultime due giornate qualcosa si è inceppato. Dopo il ko casalingo contro il Pescara, a Gubbio è arrivata la seconda sconfitta di fila,

Il Grosseto ha risposto due volte, con Gaddini su punizione e con Ciraudo, alle reti di Minta e Meconi, ma nella ripresa Ghirardello ha deciso la gara. Questa volta la consueta spinta offensiva non è bastata a coprire le lacune difensive, e si è interrotta anche l'imbattibilità in trasferta. Indiani dovrà rinunciare a due pedine: Fabri, squalificato per un turno, e Gori, la cui assenza in attacco si fa sentire. Da valutare anche le condizioni di Fantacci.

Il momento di forma del Guidonia

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La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Grosseto-Guidonia

I laziali hanno raccolto, con 19 reti segnate e 16 subite. Dopo il ko sul campo della Torres sono arrivati tre risultati utili consecutivi: l'1-1 con il Perugia, ile il pareggio dell'ultimo turno contro l'Ostiamare. Quest'ultima è stata una gara rocambolesca: sotto di un gol, il Guidonia l'ha ribaltata nel finale con Ferrari all'86' e Vertainen al 90', ma a pochi secondi dalla fine il neoentrato Parigini ha trovato il pari in una mischia. L'aspetto positivo è il carattere di una squadra capace di rimontare nei minuti finali.Senza Fabri e Gori, il Grosseto si affida alla qualità di, il trequartista più ispirato del momento: a Gubbio ha segnato su punizione ed è il giocatore in grado di accendere la manovra offensiva. Sul fronte laziale il riferimento è, l'attaccante ex Salernitana a segno contro l'Ostiamare, pronto a sfruttare le difficoltà difensive mostrate dai biancorossi nelle ultime uscite. Il Grosseto ha l'attacco più prolifico del girone, ma ha concesso molto nelle ultime due gare. Il Guidonia ha appena segnato due gol in pochi minuti: c'è da aspettarsi una

Indiani dovrebbe restare fedele al 4-2-3-1 e lavorare su una difesa più equilibrata. Davanti a Marcu agiranno Ciraudo, Brenna, Ampollini e Mannelli, mentre Andreoli e Damiani formeranno la cerniera di centrocampo. Al posto dello squalificato Fabri è favorito Fiorini, che dovrebbe agire tra Sabattini e Gaddini alle spalle di Mastroianni. Ginestra dovrebbe confermare il 3-5-2: Drago tra i pali, Malomo, Esempio e Baroni in difesa, con la coppia Vertainen-Ferrari in attacco.

Grosseto (4-2-3-1): Marcu; Ciraudo, Brenna, Ampollini, Mannelli; Andreoli, Damiani; Sabattini, Fiorini, Gaddini; Mastroianni. Allenatore: Paolo Indiani

Guidonia Montecelio (3-5-2): Drago; Malomo, Esempio, Baroni; Zappella, Celeghin, Giannotti, Sannipoli, Errico; Vertainen, Ferrari. Allenatore: Ciro Ginestra