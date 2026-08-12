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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Hearts-Benfica, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:45. Il doppio confronto appare fortemente indirizzato dopo il netto successo per 6-1 del Benfica nella gara d'andata, ma l'Hearts proverà comunque a chiudere il proprio percorso europeo con una prestazione positiva davanti ai propri tifosi.
Il Benfica arriva in Scozia con un vantaggio enorme e l'obiettivo di amministrare il risultato conquistato nella prima sfida, mentre l'Hearts dovrà affrontare una missione quasi impossibile per cercare di riaprire un confronto che sembra ormai compromesso.
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L'Hearts cerca una reazioneL'Hearts affronta la gara di ritorno con il pesantissimo passivo di cinque reti maturato nella prima sfida. La qualificazione appare ormai fuori portata, ma la formazione scozzese può comunque cercare una reazione davanti al proprio pubblico.
L'obiettivo sarà disputare una partita di carattere, provando a mettere in difficoltà il Benfica e a chiudere il doppio confronto con una prestazione più convincente.
Il Benfica vuole completare l'operaIl Benfica arriva alla sfida forte del clamoroso 6-1 ottenuto all'andata. Il vantaggio accumulato permette ai portoghesi di affrontare il ritorno con grande tranquillità, gestendo le energie e il ritmo della partita.
La squadra ospite proverà a evitare qualsiasi sorpresa e a completare senza difficoltà il passaggio del turno, forte di un margine che appare praticamente impossibile da ribaltare.
Il momento della sfidaLa partita tra Hearts e Benfica sembra fortemente indirizzata dopo il risultato dell'andata. Il 6-1 conquistato dai portoghesi rende infatti la rimonta dell'Hearts estremamente complicata e lascia al Benfica una posizione di assoluto vantaggio.
I padroni di casa cercheranno comunque di regalare una prestazione d'orgoglio ai propri tifosi, mentre il Benfica punterà soprattutto a gestire il risultato e a conquistare la qualificazione al turno successivo.
Le probabili formazioni di Hearts-BenficaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.
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