L’Hibernian è pronto a giocarsi l’accesso alla fase campionato della Conference League in una gara decisiva davanti al proprio pubblico. Giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21:00 italiane, la formazione scozzese ospiterà il Gent all’Easter Road Stadium per la gara di ritorno dei play-off. Dopo lo 0-0 maturato in Belgio, la qualificazione resta completamente aperta.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Hibernian proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare una qualificazione importante, mentre il Gent cercherà di trasformare il pareggio dell’andata in un risultato utile per proseguire il proprio cammino europeo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

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si giocherà giovedì 27 agosto 2026 all’Easter Road Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane. La sfida è valida per il ritorno dei play-off della Conference League e deciderà quale delle due squadre accederà alla fase campionato della competizione.

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L’Hibernian vuole sfruttare il fattore campo

Lo 0-0 ottenuto nella gara d’andata ha lasciato all’Hibernian la possibilità di giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi. La squadra scozzese ha resistito al Gent in Belgio e ora avrà novanta minuti, o eventualmente di più, per cercare di conquistare l’accesso alla fase campionato.

All’Easter Road l’Hibernian proverà a sfruttare entusiasmo e intensità per mettere in difficoltà gli avversari. Dopo aver mantenuto la porta inviolata nella prima sfida, la formazione di casa dovrà però trovare maggiore efficacia offensiva per riuscire a sbloccare un confronto ancora completamente in equilibrio.

Il Gent cerca il colpo in Scozia

Il Gent arriva in Scozia con la consapevolezza che lo 0-0 dell’andata non permette di fare calcoli. La formazione belga dovrà cercare una vittoria per evitare l’eliminazione e conquistare il passaggio alla fase campionato della Conference League.

Gli ospiti proveranno a fare valere qualità ed esperienza, cercando di controllare la partita senza però concedere troppo spazio alle iniziative dell’Hibernian. La trasferta di Edimburgo rappresenterà un banco di prova importante, con la necessità di trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e attenzione difensiva.

Le chiavi della partita

L’equilibrio dell’andata potrebbe caratterizzare anche la gara di ritorno. L’Hibernian proverà a sfruttare la spinta del proprio pubblico, mentre il Gent cercherà di imporre la propria qualità nella gestione del pallone e nella costruzione delle occasioni.

La prima squadra a trovare il gol potrebbe modificare completamente l’andamento della sfida. Dopo lo 0-0 della prima partita, infatti, ogni risultato resta possibile: in caso di nuovo pareggio al termine dei novanta minuti, le due squadre sarebbero costrette a proseguire con i tempi supplementari.

Hibernian-Gent: data, orario e canali