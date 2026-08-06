Un sogno europeo incontra una delle squadre più prestigiose della competizione. L'Hradec Kralove ospita il Besiktas giovedì 6 agosto alle ore 19:00 nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. I cechi vogliono continuare a stupire dopo aver eliminato il Tromso, mentre i turchi cercano un altro passo verso la fase campionato sotto la guida del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HRADEC KRALOVE-BESIKTAS CLICCA SU BET365.

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Come arriva l'Hradec Kralove

Il Hradec Kralove sta vivendo uno dei momenti più importanti della propria storia recente. Dopo il quarto posto conquistato nello scorso campionato ceco, la formazione di David Horejs ha confermato il proprio valore anche in Europa, superando il Tromso con un convincente 4-1 complessivo. Anche il campionato è iniziato con segnali incoraggianti e il rendimento casalingo rappresenta una delle principali armi della squadra, reduce da una lunga serie di risultati positivi davanti ai propri tifosi. Contro il Besiktas servirà però un'altra prestazione di alto livello per continuare a coltivare il sogno europeo.

Come arriva il Besiktas

Il Besiktas si presenta in Repubblica Ceca con grande fiducia dopo aver eliminato il Midtjylland senza concedere reti. La formazione guidata da Vincenzo Italiano ha mostrato un'identità ben definita nelle prime uscite stagionali, unendo solidità difensiva e qualità nella costruzione del gioco. L'obiettivo del club turco è tornare protagonista anche in Europa e un risultato positivo nella gara d'andata permetterebbe di affrontare con maggiore serenità il ritorno davanti al pubblico di Istanbul.

Probabili formazioni

Il Hradec Kralove dovrebbe confermare l'undici che ha ben figurato nelle ultime settimane. Zadrazil difenderà la porta, con Cihak, Uhrincat e Cech nella linea arretrata. Sulle corsie agiranno Wiesner e Horak, mentre Darida e Trubac avranno il compito di dare equilibrio alla mediana. In attacco spazio al tridente composto da Sloncik, Van Buren e Mihalik, tutti protagonisti nel turno precedente.

Il Besiktas dovrebbe rispondere con il consueto 4-2-3-1. Nubel sarà tra i pali, protetto da Murillo, Uduokhai, Topcu e Yilmaz. In mezzo al campo Ndidi, nuovamente disponibile, dovrebbe affiancare Ozcan. Alle spalle dell'unica punta Oh agiranno Cerny, Kokcu e Olaitan, chiamati a garantire qualità e imprevedibilità negli ultimi metri.

Hradec Kralove (3-4-3): Zadrazil; Cihak, Uhrincat, Cech; Wiesner, Darida, Trubac, Horak; Sloncik, Van Buren, Mihalik.

Besiktas (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Uduokhai, Topcu, Yilmaz; Ndidi, Ozcan; Cerny, Kokcu, Olaitan; Oh.

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