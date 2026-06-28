Il secondo turno di Wimbledon propone una sfida dal forte contrasto generazionale tra Tatjana Maria e Iva Jovic, due giocatrici separate da vent'anni di differenza ma entrambe capaci di esprimersi al meglio sui campi in erba. Da una parte l'esperienza della tedesca, specialista della superficie e reduce da un ottimo periodo di forma, dall'altra il talento emergente della giovane statunitense, che ha scalato rapidamente il ranking mondiale. Le quote vedono Jovic favorita, ma il confronto potrebbe rivelarsi molto più equilibrato di quanto suggeriscano i pronostici. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Maria-Jovic: dove vedere Wimbledon in TV e in Streaming

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arriva a questo appuntamento dopo aver superato Yulia Putintseva con un convincente doppio, confermando ancora una volta la sua particolare efficacia sull'. La tedesca conosce alla perfezione le dinamiche di questa superficie e può contare su un gioco ricco di variazioni, fatto di slice, palle corte e continui cambi di ritmo capaci di togliere riferimenti alle avversarie. Dopo la finale raggiunta a, Maria ha dimostrato di essere ancora competitiva ai massimi livelli e il suo rendimento storico sui prati, con oltre il, rappresenta un elemento da non sottovalutare.è una delle giovani più interessanti del circuito e nell'ultimo anno e mezzo ha compiuto una rapida ascesa nel ranking. La statunitense ha iniziato Wimbledon con una vittoria convincente contro Jaqueline Cristian, imponendosi grazie alla qualità del suo gioco da fondo campo e a una notevole maturità per la sua età. Tuttavia, sull'deve ancora accumulare esperienza e alcuni aspetti tecnici, come la gestione della, rappresentano margini di miglioramento importanti contro un'avversaria capace di sfruttare ogni minima indecisione.

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