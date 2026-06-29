Sul campo di Wimbledon si affrontano Karolina Muchova e Shuai Zhang in un match che vede la tennista ceca partire con un ruolo di netta favorita secondo le quote dei bookmaker. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Muchova-Zhang: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Muchova

Muchova arriva al match con un vantaggio tecnico evidente, grazie a un tennis molto vario e particolarmente adatto all’erba. La ceca possiede un servizio efficace, grande sensibilità nei colpi e soprattutto la capacità di cambiare ritmo durante lo scambio. Il suo gioco fatto di variazioni, discese a rete e palle corte può creare molti problemi a un’avversaria che tende ad avere meno soluzioni nei momenti di difficoltà.

Qui Zhang

Dall’altra parte Shuai Zhang rappresenta una giocatrice esperta e abituata ai grandi palcoscenici, ma negli ultimi periodi ha mostrato maggiore difficoltà nel mantenere continuità contro avversarie di alto livello. La cinese ha comunque caratteristiche che possono essere utili sull’erba: colpi piatti, anticipo e una buona capacità di accelerare quando trova la posizione giusta in campo.

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