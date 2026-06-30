Il secondo turno di Wimbledon propone una sfida interessante tra Solana Sierra e Cori Gauff, due giocatrici che arrivano all'appuntamento con percorsi differenti ma entrambe in buone condizioni. L'argentina ha dimostrato di sapersi esprimere con continuità anche sull'erba, mentre l'americana parte con i favori del pronostico grazie alla sua maggiore esperienza ai massimi livelli e a un bagaglio tecnico superiore. I precedenti sorridono a Gauff, ma Sierra ha già dimostrato di poterle creare più di un problema. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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sta attraversando un momento positivo, come confermano lee il buon rendimento mostrato durante la stagione sull'erba. Al primo turno di Wimbledon ha superato Anna Bondar al termine di una battaglia in tre set, confermando la sua capacità di restare lucida nei momenti decisivi. Il suo tennis è fatto di intensità, solidità da fondo campo e grande determinazione, qualità che spesso le permettono di allungare gli incontri e mettere sotto pressione anche avversarie di livello superiore., attualmente tra le migliori giocatrici del circuito, continua a essere una delle tenniste più affidabili del panorama mondiale. Pur non avendo ancora conquistato un titolo stagionale, ha raccoltoe all'esordio londinese ha impressionato per autorità, concedendo appena tre game a Tamara Korpatsch. Grazie a un servizio efficace, a un'eccellente copertura del campo e a una notevole solidità negli scambi, l'americana possiede tutte le caratteristiche per prendere rapidamente il controllo della partita.

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