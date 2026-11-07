Inter-Como è il big match dell’11ª giornata di Serie A: si gioca domenica 8 novembre alle 18:00 a San Siro, in diretta su DAZN e Sky. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

In palio c’è molto più di tre punti. Nerazzurri e lariani sono separati da sole due lunghezze, con la Roma in mezzo, e il Como cerca il sorpasso proprio nella domenica che precede la seconda sosta stagionale.

È anche la sfida tra Cristian Chivu e Cesc Fabregas, entrambi reduci da una trasferta europea da incorniciare. L’Inter ha vinto a Rotterdam, il Como ha firmato un’impresa nella storia della Champions League. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Inter-Como in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Inter

Inter-Como trasmessa dae dai canali, con ilper chi preferisce il satellite. In tv basta l’app DAZN su smart tv, mentre per lo streaming si può usare l’app o il sito di DAZN su smartphone, tablet e pc, oppuresui dispositivi abilitati. Il pre-partita diparte alleed è visibile anche sul canale YouTube ufficiale del club fino alle 17:50.

Il derby perso con il Milan per 3-1 ha interrotto una serie di 19 partite senza sconfitte in campionato, che durava da marzo. La risposta è arrivata subito: lo 0-3 sul campo del Feyenoord in Champions League, che ha chiuso un trittico poco brillante con Fiorentina, Venezia e Milan.

Prima del derby erano arrivati il 2-0 a Venezia, il 2-1 alla Fiorentina, l’1-0 allo Shakhtar e il 3-1 a Bologna. A San Siro l’Inter ha vinto tutte e cinque le partite di campionato e può vincere le prime sei in casa per la prima volta dal 1979/80. Il secondo miglior attacco della Serie A, però, ha una difesa che subisce in media più di un gol a partita.

Il momento di forma del Como

Il Como sta scrivendo un’annata storica. Ha 23 punti in dieci giornate, la miglior partenza di sempre del club (il precedente record era 17), con 18 gol segnati, altro primato, e ha vinto le ultime sei partite tra campionato e Champions.

L’ultima è l'1-9 a Lens, la prima vittoria in trasferta in Champions con otto gol di scarto, arrivata dopo il 4-1 al Manchester United. In campionato sono arrivati l’1-0 al Venezia (rigore di Da Cunha), l’1-3 a Torino, il 2-0 al Sassuolo e l’1-3 a Firenze.

TORINO, ITALIA - 27 OTTOBRE: Jacobo Ramon del Como 1907 festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Torino FC e Como 1907 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 27 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

La chiave tattica della partita

L’Inter dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, il Como con il 4-2-3-1. Chivu parte da una linea a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni, esterni Diouf e Dimarco, il trio di centrocampo Barella-Calhanoglu-Zielinski e la coppia Esposito-Thuram. Fabregas risponde con Perrone e Da Cunha a protezione della difesa e un trio di fantasia con Liberali, Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

La sfida si deciderà sul filo dell’equilibrio. Il Como cerca il possesso e il controllo, ma contro l’Inter ha sempre sofferto la grande fisicità dei nerazzurri, e a San Siro in otto delle ultime nove partite non ha mai segnato. I precedenti sono tutti a favore dei padroni di casa: l’Inter arriva da 11 vittorie consecutive contro il Como in Serie A, la striscia più lunga contro una singola avversaria, e a San Siro non perde contro i lariani dal 1950.

Le probabili formazioni di Inter-Como

Chivu dovrebbe riproporre il tandem Thuram-Esposito, con quest’ultimo avanti su Bonny, e fidarsi di Calhanoglu in regia. Dimarco è favorito, ma Carlos Augusto lo insidia. Recuperati Jones, Stones e Pavard, destinati inizialmente alla panchina. Fabregas ha il dubbio tra Butez e Sanchez in porta e tra Kaiki e Valle a sinistra, con Liberali candidato a completare il reparto offensivo.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Inter-Como: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Inter-Como

: Inter-Como Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 8 novembre

: domenica 8 novembre Orario : 18:00

: 18:00 Stadio : Stadio San Siro

: Stadio San Siro Diretta tv: Dazn e Sky

La sfida si giocherà domenica 8 novembre