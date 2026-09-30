Irlanda-Austria si gioca giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino, per la terza giornata della UEFA Nations League 2026/27. Le due nazionali arrivano alla sfida con un rendimento differente: l’Irlanda ha raccolto tre punti nelle prime due partite, perdendo 1-0 contro il Kosovo e reagendo con il netto 3-0 sull’Israele, mentre l’Austria è a punteggio pieno dopo i successi per 3-1 contro Israele e Kosovo. La gara rappresenta quindi un passaggio importante per il Gruppo B3. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La squadra di Heimir Hallgrímsson ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria di Debrecen, arrivata con i gol di Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan nel primo tempo. L’Austria di Ralf Rangnick, invece, ha iniziato il torneo con due vittorie consecutive e ha mostrato una buona continuità offensiva, segnando sei reti nelle prime due giornate. Tra gli uomini più importanti per gli austriaci figurano Marcel Sabitzer, Romano Schmid e Michael Gregoritsch, mentre l’Irlanda punta soprattutto sulla qualità di Parrott e sull’esperienza di Caoimhín Kelleher. SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA e ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE

Dove vedere Irlanda-Austria in TV e streaming

La sfida sarà disponibile in

attraverso le piattaforme che detengono i diritti della Nations League nei rispettivi mercati. Per l’Italia, la partita rientra nella copertura di

, mentre Sky Sport ha già inserito Irlanda-Austria nel proprio palinsesto per giovedì 1 ottobre alle 20:45.

Irlanda

L’

arriva all’appuntamento dopo aver ritrovato il successo contro Israele. La squadra di Hallgrímsson ha reagito alla sconfitta contro il Kosovo con una prestazione molto più convincente, trovando tre gol già nel primo tempo.

ha aperto le marcature, seguito da Adam Idah e Jack Moylan.

Il tecnico islandese dovrebbe mantenere la struttura a tre difensori utilizzata nell’esordio, con Dara O’Shea, John Egan e James Abankwah tra i possibili titolari, con O'Brien che però potrebbe spuntarla all'ultimo. L’assenza del capitano Nathan Collins, escluso dalla finestra internazionale per infortunio, riduce però le alternative nel reparto arretrato.

Austria

L’

è invece la capolista del Gruppo B3 dopo due vittorie. Il 3-1 contro Israele è stato seguito da un altro 3-1 contro il Kosovo, risultato che ha portato la squadra di Rangnick a quota sei punti. La formazione austriaca ha mantenuto il proprio impianto offensivo, cercando di combinare il lavoro dei trequartisti con la presenza della punta.

Il sistema di riferimento resta il 4-2-3-1, con Alexander Schlager candidato alla porta, Stefan Posch e Philipp Lienhart al centro della difesa e Xaver Schlager e Nicolas Seiwald davanti alla retroguardia. In avanti attenzione a Marcel Sabitzer, Romano Schmid e Michael Gregoritsch, anche se le condizioni di quest’ultimo andranno monitorate: pronto Adamu dal 1'.

Le chiavi della partita

Il confronto ruoterà soprattutto attorno alla capacità dell’

senza rinunciare alla propria fase offensiva. Hallgrímsson può affidarsi a un sistema con tre centrali e quinti molto coinvolti, mentre Rangnick dovrebbe cercare di sfruttare la qualità dei propri giocatori tra le linee.

Un altro fattore sarà la gestione di Troy Parrott: dopo il gol contro Israele, l’attaccante del Real Betis rappresenta una delle principali soluzioni dell’Irlanda negli ultimi trenta metri. L’Austria può invece contare su maggiore continuità realizzativa, avendo segnato sei reti nelle prime due gare del girone.

Irlanda-Austria: data, orario e canali

Partita: Irlanda-Austria

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 3ª giornata, Gruppo B3

Data: giovedì 1 ottobre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Aviva Stadium, Dublino

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: da verificare

Le probabili formazioni

L’

dovrebbe confermare il 3-5-1-1 visto nelle prime gare della competizione, con Kelleher tra i pali e O’Shea, Egan e Abankwah davanti al portiere. Ogbene e Scales possono agire sulle corsie, mentre Knight e Molumby sono candidati per il centrocampo.

dovrebbe essere il riferimento offensivo, con Idah alle sue spalle. Ci sono diversi ballottaggi, soprattutto a centrocampo e in difesa: potrebbe trovare un posto da titolare anche Manning, le cui quotazioni sono in rialzo.

L’Austria dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Sono davvero tanti i ballottaggi per la squadra austriaca, che potrebbe far rifiatare alcuni dei suoi giocatori principali in modo da salvaguardare le energie in vista dei prossimi impegni: grande fiducia in Adamu, principale terminale offensivo della squadra in questa Nations League.

Irlanda (3-5-1-1): Kelleher; O'Brien, O’Shea, Abankwah; Ogbene, Knight, Molumby, Scales, Manning; Idah; Parrott.

Austria (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratsching, Affengruber, Danso, Wober; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Schmid, Wanner; Adamu.