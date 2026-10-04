Dove vedere Irlanda del Nord-Georgia in diretta TV e streaming

Windsor Park si prepara a vivere una serata che l'Irlanda del Nord vuole trasformare in un altro passo verso la vetta. Lunedì 5 ottobre, alle 20:45, la squadra di O'Neill ospita a Belfast la Georgia per la quarta giornata della Lega B di Nations League, nel girone completato da Ucraina e Ungheria. I padroni di casa sono primi con sette punti e una difesa ancora imbattuta, gli ospiti ultimi con un solo punto e zero gol segnati. Due squadre che non hanno centrato il Mondiale e che ora puntano a dare un senso alla stagione: una per consolidare il primato, l'altra per cambiare il copione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il girone è molto stretto, con Ucraina e Ungheria a quattro punti, e ogni risultato può rimescolare la classifica. La Georgia arriva con un allenatore nuovo: Ramaz Svanadze, promosso dall'Under 21 dopo l'esonero di Willy Sagnol, ha pareggiato la prima partita ma ha perso la seconda. I precedenti sorridono agli irlandesi, vincenti in entrambe le sfide mai giocate con i georgiani: il 4-1 in amichevole del 2008, sempre a Belfast, e l'1-0 dell'andata a Tbilisi.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

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Il momento di forma dell'Irlanda del Nord

Irlanda del Nord-Georgia si giocaa Windsor Park, a Belfast, con fischio d'inizio alle 20:45. Per seguire la partita minuto per minuto c'è la cronaca live di Sky Sport sul sito skysport.it, dove si trovano anche le probabili formazioni e le notizie sul match.

L'Irlanda del Nord sta vivendo un avvio da protagonista. In tre partite ha raccolto due vittorie e un pareggio, segnando quattro gol senza mai subirne. Il percorso è iniziato con l'1-0 in casa della Georgia, poi è arrivato lo 0-0 con l'Ungheria e infine il netto 3-0 sul campo dell'Ucraina, che ha riportato la squadra in testa al girone.

Il successo di Tbilisi merita un capitolo a parte: la partita si è decisa nei minuti di recupero, con la rete di Shea Charles che ha spezzato l'equilibrio, dopo che Kvaratskhelia aveva sbagliato un rigore nel primo tempo. Una vittoria pesante, che dà ai nordirlandesi fiducia e un piccolo vantaggio psicologico in vista del ritorno.

Il momento di forma della Georgia

Per la Georgia i numeri sono un campanello d'allarme: tre partite, un pareggio, due sconfitte, zero gol fatti e due subiti. Dopo l'1-0 incassato dall'Irlanda del Nord, è arrivato lo 0-0 in casa con l'Ucraina, il primo risultato con Svanadze in panchina, poi la sconfitta con l'Ungheria per 1-0.

In quell'ultima gara la squadra ha giocato con ordine, ma un errore difensivo prima dell'intervallo ha indirizzato la partita. È il tema ricorrente di questo avvio: la Georgia non fatica a restare in gara, fatica a trasformare le occasioni in gol.

COLONIA, GERMANIA - 30 GIUGNO: Khvicha Kvaratskhelia della Georgia controlla la palla durante la partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Georgia allo stadio di Colonia il 30 giugno 2024 a Colonia, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto tra moduli racconta già molto. L'Irlanda del Nord dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Shea Charles e Galbraith davanti alla difesa, tre trequartisti a sostegno di Dion Charles. La Georgia risponde con il 3-4-2-1, tre difensori, quattro uomini in mediana e due rifinitori alle spalle di Mikautadze.

La partita mette di fronte la difesa migliore del girone, che non ha ancora subito gol, e un attacco che non è mai riuscito a sbloccarsi. I nordirlandesi possono permettersi di gestire i ritmi e colpire quando si apre lo spazio, mentre i georgiani dovranno inventare qualcosa, perché difficilmente basterà aspettare. Un errore, un calcio piazzato o una giocata individuale potrebbero decidere tutto.

Il protagonista di casa può essere ancora Shea Charles: già decisivo all'andata, con il suo lavoro davanti alla difesa dà equilibrio e protegge una retroguardia imbattuta. Occhio anche a Dion Charles, terminale offensivo di una squadra che ha trovato la via del gol con regolarità. Per la Georgia, il nome è Kvaratskhelia: il talento più cristallino della rosa, con un rigore sbagliato da riscattare, ha la qualità per creare superiorità in un attimo. Alle sue spalle, Mamardashvili è una garanzia tra i pali nei momenti più difficili.

Pesa anche il contesto: davanti al proprio pubblico, a Windsor Park, i padroni di casa vogliono allungare in vetta, mentre per gli ospiti ogni punto in più può dare nuova fiducia a un gruppo in fase di transizione.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Georgia

O'Neill dovrebbe confermare l'assetto che ha garantito solidità e risultati, con la coppia Shea Charles-Galbraith in mezzo e il solo Dion Charles in avanti. Svanadze, invece, si affida a un 3-4-2-1 con tanta qualità sulla trequarti per cercare di sbloccare l'attacco.

Irlanda del Nord (3-4-2-1): Charles; Atcheson, McConville, C. Brown; Hume, Galbraith, S. Charles, Devenny; Price, Kelly; Donley. Allenatore: O’Neill.

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Lochoshvili, Azarovi; Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili; Mikautdze, Kvaratskhelia. Allenatore: Svanadze.

Irlanda del Nord-Georgia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Irlanda del Nord-Georgia

: Irlanda del Nord-Georgia Competizione : Nations League

: Nations League Data : lunedì 5 ottobre

: lunedì 5 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Windsor Park

: Windsor Park Diretta tv: Skysport.it

La sfida si giocherà il lunedì