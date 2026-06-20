La sfida di tennis tra Mikhail Kukushkin e Damir Džumhur è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca e si gioca sabato 20 giugno alle ore 14:10. Un incontro molto equilibrato tra due giocatori esperti del circuito, pronti a lottare per un posto nel turno decisivo delle qualificazioni sull’erba spagnola. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Kukushkin arriva a questo appuntamento con la sua esperienza e un tennis solido da fondo campo. Il kazako è un giocatore molto combattivo, capace di tenere lunghi scambi e di gestire bene i momenti di pressione.

Il Džumhur, invece, è un tennista molto estroso e aggressivo, capace di cambiare ritmo e trovare soluzioni imprevedibili. Il bosniaco proverà a sfruttare la sua varietà di gioco per mettere in difficoltà l’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Kukushkin proverà a far valere esperienza e solidità per controllare lo scambio.

Džumhur cercherà invece di accelerare il ritmo e rompere la regolarità dell’avversario con variazioni e colpi improvvisi.

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