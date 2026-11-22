Il monday night del girone A di Serie C si gioca al Rigamonti-Ceppi. Il Lecco ospita il Lumezzane nel posticipo della 15ª giornata, lunedì 23 novembre alle 20.45, con un obiettivo preciso: allungare a otto la serie di risultati utili consecutivi. I blucelesti di Federico Valente dovranno però fare a meno del loro centravanti, mentre i valgobbini di Paolo Sammarco vogliono rialzarsi dopo una sconfitta arrivata nel finale. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI LECCO-LUMEZZANE IN STREAMING SU BET365.

La classifica sorride ai padroni di casa: il Lecco è settimo con 21 punti, in piena zona playoff, mentre i bresciani sono dodicesimi a quota sedici. I blucelesti possono contare anche su un attacco di primo livello, il secondo del campionato con ventitré reti, dietro soltanto all'Union Brescia. La storia del confronto pende però dalla parte degli ospiti: nei 32 precedenti il Lumezzane ha vinto 16 volte, il Lecco 4, e i pareggi sono stati 12.

Nella scorsa stagione sono finite in parità entrambe le sfide, 1-1 al Saleri e 2-2 a Lecco. Quel colpo è arrivato proprio nella prima storica apparizione dei nerazzurri al Rigamonti. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Lecco-Lumezzane in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Lecco-Lumezzane

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Lecco-Lumezzane, posticipo della, si giocaallo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco e sarà disponibile in diretta streaming nel palinsesto di. La sfida si potrà seguire da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare il match direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l'accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Lecco-Lumezzane tra gli appuntamenti della serata.

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Lecco-Lumezzane: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Lecco-Lumezzane

: Lecco-Lumezzane Competizione : Serie C

: Serie C Data : lunedì 23 novembre

: lunedì 23 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Rigamonti-Ceppi

: Rigamonti-Ceppi Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma del Lecco

La sfida si giocherà il 23 novembre alle 40:45I blucelesti sono imbattuti da sette giornate e nelle ultime settimane hanno mostrato un calcio spumeggiante: prima il 4-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi, poi ilal Rigamonti-Ceppi, con i gol di Casarotto, Capello, Manetti e Murillo. Domenica scorsa a Novara è invece arrivata una frenata. Dopo il vantaggio immediato firmato da Sidler, i blucelesti si sono spenti, e un errore di Vettorel ha regalato il pareggio ai piemontesi: è finita

Il problema principale riguarda però l'infermeria. Il colpo più duro è lo stop di Matteo Casarotto: l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro e resterà fuori per mesi. Il suo peso nella squadra era notevole, con sette gol tra reti e assist in nove presenze. Mancheranno anche Capello, Arena, Fasan, Sinn e Comi.

Il momento di forma del Lumezzane

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La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Lecco-Lumezzane

I rossoblù vivono una stagione fatta di alti e bassi. Il pareggio interno con l'Arzignano è stato seguito dal colpo esterno sul campo dell', battuto 1-0, ma nell'ultimo turno al Saleri è arrivata una sconfitta amara contro il. I gialloblù sono passati in vantaggio con Accornero nel recupero del primo tempo, Boffelli ha pareggiato al 69' e Benedetti ha deciso la gara in pieno recupero. Nonostante il risultato, la squadra di Sammarco ha disputato una gara generosa contro una delle formazioni più attrezzate del torneo. È arrivata anche una buona notizia:è tornato titolare e ha sfiorato il gol, fermato solo da una grande parata di Barlocco.Senza Casarotto, Valente deve. Il peso offensivo ricadrà su, già a segno contro la Juventus Next Gen e chiamato ora a guidare il reparto: a Novara ha sprecato due buone occasioni, quindi dovrà essere più cinico. Sul fronte opposto, l'uomo da seguire è, il riferimento offensivo dei valgobbini: con la sua fisicità può mettere in difficoltà una difesa bluceleste priva di Arena. Il Lecco ha il secondo miglior attacco del girone e il Lumezzane ha segnato in ciascuna delle ultime tre giornate: è lecito attendersi una

Valente dovrebbe confermare la difesa a tre, scelta considerata più adatta contro un avversario che allarga molto il gioco. Al posto di Arena giocherà Bordoni, autore di una buona prova a Novara, mentre in attacco sono pronti Murillo e Moutassime. Spazio anche ai giovani, che il tecnico vuole coinvolgere sempre di più. Sammarco dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Ghillani e Rocca alle spalle di Anatriello.

Lecco (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Bordoni, Sidler; Urso, Metlika, Mallamo, Manetti; Pellegrino, Moutassime; Murillo. Allenatore: Federico Valente

Lumezzane (3-4-2-1): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Boffelli; Diodato, Paghera, Rolando, Baroncioni; Ghillani, Rocca; Anatriello. Allenatore: Paolo Sammarco