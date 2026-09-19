La gara di campionato Lecco-Pergolettese si gioca domenica 20 settembre alle ore 20:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, in occasione del sesto turno del Girone A di Serie C Sky Wifi 2026/27. Il Lecco, reduce dal successo per 3-1 sul campo del Desenzano, arriva alla sfida con 7 punti, mentre la Pergolettese si presenta con 5 punti dopo il pareggio interno per 0-0 contro la Folgore Caratese.VEDI LECCO-PERGOLETTESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il confronto mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con una situazione di classifica ancora molto equilibrata, ma con percorsi recenti differenti: il Lecco di Federico Valente ha conquistato due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Desenzano, mentre la Pergolettese di Antonio Giosa ha ottenuto quattro punti nelle ultime tre giornate grazie al successo esterno sul Novara e ai pareggi contro Juventus Next Gen e Folgore Caratese. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lecco-Pergolettese.

Dove vedere Lecco-Pergolettese in diretta TV e streaming

La

è trasmessa integralmente da Sky, con tutte le partite disponibili anche in streaming su NOW. La gara del Rigamonti-Ceppi rientra quindi nel pacchetto dei diritti della competizione.

Per cercare Lecco-Pergolettese nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e Serie C; cercare Lecco-Pergolettese tra le partite di domenica 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

È consigliabile controllare il palinsesto ufficiale dell'operatore poco prima del calcio d'inizio per verificare il canale assegnato e le eventuali condizioni previste dall'abbonamento.

Lecco-Pergolettese: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Lecco-Pergolettese

Competizione: Serie C Sky Wifi 2026/27, Girone A, 6ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Rigamonti-Ceppi, Lecco

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

La gara è stata ufficialmente programmata per domenica 20 settembre alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi dalla Calcio Lecco 1912.

Il momento del Lecco

Il

ha raggiunto quota 7 punti grazie al successo ottenuto giovedì sul campo del Desenzano, un 3-1 che ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 casalingo contro la Giana Erminio. La formazione di

aveva invece perso le due trasferte precedenti contro Treviso e Trento, entrambe per 1-0, dopo il pareggio senza reti con l'Arzignano nella giornata inaugurale.

La prestazione di Desenzano ha mostrato una squadra capace di creare diverse occasioni e di sfruttare con maggiore concretezza le opportunità offensive. Pellegrino, Rizzo e Arena hanno firmato le tre reti blucelesti nel successo per 3-1, con Valente che ha sottolineato la necessità di mantenere intensità e continuità anche dopo il doppio impegno ravvicinato.

Il momento della Pergolettese

La

occupa invece quota 5 punti dopo le prime cinque giornate. La squadra di

ha iniziato il campionato con due sconfitte contro Cittadella e Union Brescia, prima di pareggiare 0-0 sul campo della Juventus Next Gen, vincere 1-0 a Novara e chiudere sullo 0-0 contro la Folgore Caratese.

Il dato più evidente è la solidità difensiva mostrata nelle ultime tre giornate, nelle quali i gialloblù non hanno subito gol. Dall'altra parte, la produzione offensiva resta contenuta: Alberto Pala, autore dell'unica rete della Pergolettese in campionato finora, è il miglior marcatore della squadra.

Le probabili formazioni di Lecco-Pergolettese

Il

dovrebbe riproporre una struttura con Vettorel tra i pali e una linea difensiva composta da Arena, Rizzo, Comi e Sidler. A centrocampo Mallamo, Bonaiti, Metlika e Urso possono garantire equilibrio e qualità nella costruzione, mentre Pellegrino e Moutassime rappresentano le principali soluzioni offensive. Le indicazioni disponibili sulla vigilia avevano segnalato Capello e Murillo verso il forfait, mentre Mallamo e Manetti erano a disposizione.

Per la Pergolettese, Antonio Giosa potrebbe affidarsi a Doldi in porta, con Bassi, Roversi, Zaia e Silvestri davanti al portiere. Tremolada, Jaouhari, Ferrandino e Arini compongono il reparto centrale, mentre Pala e Corti sono candidati a formare la coppia offensiva. La rosa ufficiale conferma la presenza di questi elementi nel gruppo della prima squadra.

LECCO (4-4-2): Vettorel; Arena, Rizzo, Comi, Sidler; Mallamo, Bonaiti, Metlika, Urso; Pellegrino, Moutassime. Allenatore: Federico Valente.

PERGOLETTESE (4-4-2): Doldi; Bassi, Roversi, Zaia, Silvestri; Tremolada, Jaouhari, Ferrandino, Arini; Pala, Corti. Allenatore: Antonio Giosa.