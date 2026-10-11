La Liga riparte dopo la sosta per le nazionali e propone un posticipo che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse: il Levante, che cerca punti per scrollarsi di dosso i fantasmi della zona retrocessione, e un Siviglia che invece vuole confermare il buon avvio di stagione e restare stabilmente nella parte alta della classifica. Il match si gioca lunedì 12 ottobre alle 21:00 all'Estadio Ciudad de Valencia, ed è l'ultima gara del turno. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI LEVANTE-SIVIGLIA IN STREAMING SU BET365.

Il Levante si presenta con due sconfitte di fila, rimediate contro Barcellona e Villarreal. Non sono gli avversari contro cui la formazione valenciana deve strappare punti, ma perdere la terza partita di fila potrebbe compromettere l'avvio di campionato. Dunque, stavolta delle aspettative ci saranno sulla squadra di casa. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Levante-Siviglia in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Levante-Siviglia

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Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,, e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Levante-Siviglia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Levante-Siviglia

: Levante-Siviglia Competizione : Liga

: Liga Data : lunedì 12 ottobre

: lunedì 12 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Estadio Ciudad de Valencia

: Estadio Ciudad de Valencia Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Anche il Siviglia ha perso contro il Barcellona nelle ultime giornate del campionato spagnolo prima della sosta per le Nazionali. Ad ogni modo, non ha disputato una brutta partita, nonostante la sconfitta. Il Siviglia, infatti, quest'anno sembra volersi candidare ad un ruolo da protagonista nella lotta alla Champions League.

Il momento di forma del Levante

Il momento di forma del Siviglia

La stagione dei Granotes è stata finora a. Il bilancio di sei partite parla di una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con 8 gol segnati e 12 subiti, e quell'unico successo è arrivato in casa contro il Betis, un convincente 5-2 che aveva fatto sperare in una svolta. Da quel momento, però, la squadra dinon è più riuscita a dare continuità ai risultati: dopo loè arrivato il ko pere poi il 3-1 subito sul campo del Villarreal, due avversari di altissimo livello che hanno evidenziato le difficoltà della difesa. Non è un caso che in tutte e tre le sconfitte stagionali il Levante abbia incassato almeno tre reti.Il Siviglia si presenta con un bilancio ben più rassicurante: quinto posto, 13 punti, quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sette giornate., la fine agosto e ilnell'ultimo turno prima della pausa, con lo stesso punteggio di 3-1. Contro i blaugrana la squadra di Luis García Plaza aveva anche avuto un ottimo avvio, passando in vantaggio con il primo gol in Liga di Youssouf Fofana, prima di cedere alla rimonta e a unautore di una tripletta.

VALENCIA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Adrian de la Fuente 'Dela' del Levante UD festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e Real Betis Balompie al Ciutat de Valencia il 29 agosto 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Levante-Siviglia

Ilnon sta riuscendo a segnare in questi primi mesi di calcio. L'attacco, per quanto dinamico, non riesce a concretizzare. Ilè molto più equilibrato e si presente da favorito per questa partita: infatti, grazie ai giocatori più tecnici potrebbe riuscire aladella formazione valenciana. Potrebbe essere la partita dima occhio anche a, che è uno dei calciatori più in forma della squadra di Luis Garcia Plaza. Lato Levante, il fattore campo potrebbe influenzare l'andamento del match, ma la carenza offensiva si sta rivelando decisiva in negativo in queste prime partite del campionato spagnolo.

Luis Castro dovrebbe confermare il 4-3-3, con Romero al centro dell'attacco e Brugue e Fernandez sugli esterni, mentre in mezzo al campo toccherà a Rey fare da regista con Olasagasti e Bardeli ai suoi lati. In difesa c'è un ballottaggio aperto: il giovane Ndukwe potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Il Siviglia di García Plaza, invece, dovrebbe presentarsi con Ure unico riferimento offensivo, con Fofana alle sue spalle e gli esterni Correia e Sierro, con la cerniera di centrocampo formata da Kochorashvili e Agoumé.

Levante (4-3-3): Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sanchez; Bardeli, Rey, Olasagasti; Brugue, Romero, Fernandez. Allenatore: Luis Castro

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Castrin, Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Sierro, Fofana, Correia; Ure. Allenatore: Luis García Plaza