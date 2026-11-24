Harry Kane salta il viaggio in Francia: operato alla caviglia, resterà fermo per circa tre mesi. Il Bayern Monaco di Vincent Kompany arriva comunque da imbattuto in Champions e cerca di dare un segnale di forza contro un Lille che dovrà mettercela tutta per non sfigurare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I bavaresi sono tredicesimi con 8 punti, a una sola lunghezza dalle prime otto, e arrivano dal 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid. I francesi di Davide Ancelotti, al contrario, hanno un solo punto e sono penultimi, dopo lo 0-0 in Norvegia con il Bodo/Glimt. Nei due precedenti, giocati nel 2012, ha sempre vinto il Bayern. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

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Il momento di forma del Lille

, quinta giornata della fase campionato di, si giocaalla. La diretta è su, con streaming super gli abbonati e su

La stagione europea dei francesi è complicata: un punto in quattro partite, arrivato solo con lo 0-0 in casa del Bodo/Glimt, e quattro sconfitte consecutive in casa nelle competizioni continentali. Ancelotti ha ammesso i rimpianti per le gare perse con Betis e Galatasaray, nelle quali la squadra aveva giocato bene senza raccogliere punti.

In Ligue 1 il rendimento è migliore, ma sabato è arrivato l'1-0 interno con il Lione, che ha interrotto una piccola serie positiva. Resta fuori Nianzou, fermato da un problema muscolare, mentre torna Ueda, impiegato per un tempo contro i lionesi. Ethan Mbappé ha terminato la squalifica europea.

Il momento di forma del Bayern Monaco

I bavaresi hanno vinto le ultime due in Europa, tra cui il 2-0 a Madrid con l'Atletico. In stagione sono ancora imbattuti, con due successi e due pareggi, e segnano da molte partite consecutive in Champions.

Le notizie peggiori arrivano dall'infermeria. Oltre a Kane, rischia di saltare la trasferta Olise, uscito all'intervallo contro il Colonia per un problema al piede, mentre Davies, Gnabry e Saibari restano fuori. Kompany ha chiesto di non andare nel panico e ha già un'alternativa: Lennart Karl, autore di un gol a Madrid.

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Michael Olise dell'FC Bayern Monaco osserva il gioco durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco al Viking Stadion, il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il Lille cerca la verticalità con Bakwa e Diaoune sugli esterni e Haraldsson tra le linee, a supporto di Ueda. Il Bayern, senza il suo bomber, avanza Karl da falso nove, con Binder, Bischof e Brown alle sue spalle e Kimmich e Pavlovic a comandare il centrocampo. Per i francesi, il protagonista è Ueda: il centravanti è l'unico in grado di sfruttare i palloni giocati dagli esterni. Per i bavaresi, il nome è Karl: il giovane, adattato in un ruolo nuovo, deve dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco.

Le probabili formazioni di Lille-Bayern Monaco

Ancelotti dovrebbe spostare Ngoy al centro della difesa e inserire Goffi a destra. Kompany conferma Urbig in porta, punta su Karl da falso nove e lascia in panchina Musiala e Luis Diaz, possibili soluzioni a gara in corso.

Lille (4-2-3-1): Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Diaoune; Ueda. Allenatore: Davide Ancelotti

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Binder, Bischof, Brown; Karl. Allenatore: Vincent Kompany

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Lille-Bayern Monaco: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Lille-Bayern Monaco

: Lille-Bayern Monaco Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 25 novembre

: mercoledì 25 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Pierre Mauroy

: Pierre Mauroy Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 25 novembre