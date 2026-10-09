In occasione della 5ª giornata di Bundesliga, sabato 10 ottobre alle ore 18:30, il Lipsia ospita l’Eintracht Francoforte alla Red Bull Arena. I padroni di casa hanno conquistato 6 punti nelle prime quattro giornate e occupano il nono posto, mentre gli ospiti sono decimi a quota 5. Il Lipsia arriva dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen, mentre il Francoforte ha pareggiato 2-2 contro il Friburgo nell’ultima gara di campionato.VEDI LIPSIA-FRANCOFORTE IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il Lipsia ha segnato 9 gol subendone 5, mentre il Francoforte ha realizzato 9 reti incassandone 10. I padroni di casa hanno vinto entrambe le gare disputate finora davanti al proprio pubblico, mentre la formazione di Adi Hütter ha raccolto quattro dei suoi cinque punti lontano da casa. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lipsia-Francoforte. Dove vedere Lipsia-Francoforte in diretta TV e streaming La partita tra Lipsia e Francoforte sarà trasmessa in Italia da Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming attraverso Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30 di sabato 10 ottobre. Per seguire Lipsia-Francoforte in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Lipsia-Francoforte tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità dell’incontro e le condizioni del proprio abbonamento prima dell’inizio della partita. Lipsia-Francoforte: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Lipsia-Francoforte

Lipsia-Francoforte Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Red Bull Arena, Lipsia

Red Bull Arena, Lipsia Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go

Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Lipsia Il Lipsia ha raccolto 6 punti nelle prime quattro giornate, con due vittorie interne contro Borussia Moenchengladbach e Amburgo e due sconfitte esterne contro Werder Brema e Bayer Leverkusen. Il rendimento casalingo è quindi finora perfetto, con 8 gol segnati e nessuno subito nelle due partite disputate alla Red Bull Arena. L’ultimo 2-0 incassato a Leverkusen ha interrotto una serie positiva interna che si è ulteriormente allungata nelle ultime settimane: il Lipsia arriva infatti a questa sfida con sette vittorie consecutive in casa in Bundesliga e non ha mai perso una gara interna di campionato nel mese di ottobre. La squadra di Martin Demichelis dovrà però ritrovare concretezza dopo la trasferta di Leverkusen. In quella partita Christopher Nkunku aveva trovato la rete, poi annullata dal VAR, prima dei gol di Patrik Schick e Miguel Gutierrez. Anche Brajan Gruda era stato costretto a uscire dopo appena 26 minuti per un problema fisico. Il momento del Francoforte Il Francoforte ha conquistato 5 punti nelle prime quattro giornate, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Dopo il successo per 3-1 sul campo del Mainz, l’Eintracht ha pareggiato 2-2 contro il Friburgo, in una partita nella quale è passato due volte in vantaggio grazie a Younes Ebnoutalib e Jonathan Burkardt. La formazione di Adi Hütter ha mostrato soprattutto una notevole efficacia nei primi minuti: l’Eintracht ha segnato nei primi dieci minuti di tutte le quattro partite disputate in campionato, arrivando a cinque reti complessive nella prima parte di gara. Ebnoutalib e Burkardt sono i principali riferimenti offensivi, con quattro gol e un assist il primo e tre gol e un assist il secondo. C’è però un dato particolarmente interessante in vista della trasferta di Lipsia: quattro dei cinque punti e sei dei nove gol raccolti dal Francoforte sono arrivati nelle gare esterne. La squadra tedesca ha dunque numeri migliori lontano dal Deutsche Bank Park, anche se la Red Bull Arena rappresenta storicamente un campo complicato per gli ospiti. Le probabili formazioni di Lipsia-Francoforte Il Lipsia dovrebbe ripartire dalla struttura 4-2-3-1 utilizzata nell’ultima gara ufficiale contro il Bayer Leverkusen. In difesa spazio a Baku, Orban, Esteve e Raum, con Banzuzi ed El Aynaoui davanti alla linea arretrata. Gruda, Nkunku e Nusa agiscono alle spalle di Romulo. Il Francoforte ha invece utilizzato il 4-2-3-1 nel pareggio interno contro il Friburgo. Atubolu è stato confermato in porta, con Brassier, Koch, Baum e Kosugi in difesa; Onyedika e Aséko formano la coppia centrale, mentre Doan, Uzun ed Ebnoutalib supportano Burkardt. Lipsia (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo. Allenatore: Martin Demichelis. Francoforte (4-2-3-1): Atubolu; Brassier, Koch, Baum, Kosugi; Onyedika, Aséko; Doan, Uzun, Ebnoutalib; Burkardt. Allenatore: Adi Hütter.