In occasione della 9ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 10 ottobre alle ore 17:30, il Lumezzane ospita l’AlbinoLeffe allo stadio Tullio Saleri. I rossoblu hanno raccolto 8 punti nelle prime sette partite disputate, mentre i seriani sono saliti a quota 12 dopo otto giornate. Il Lumezzane arriva dalla sconfitta interna per 2-1 contro la Folgore Caratese, mentre l’AlbinoLeffe è reduce dal prestigioso 2-1 sul campo del Cittadella, fino a quel momento a punteggio pieno.VEDI LUMEZZANE-ALBINOLEFFE IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il Lumezzane ha realizzato 7 gol subendone 9, mentre l’AlbinoLeffe ha segnato 13 reti incassandone 12. La formazione bergamasca arriva inoltre da una vittoria che ha interrotto la striscia di sette successi consecutivi del Cittadella. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Lumezzane-AlbinoLeffe. Dove vedere Lumezzane-AlbinoLeffe in diretta TV e streaming La partita tra Lumezzane e AlbinoLeffe sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming su NOW e Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17:30 di sabato 10 ottobre. Per seguire Lumezzane-AlbinoLeffe in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Lumezzane-AlbinoLeffe tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento prima dell’inizio dell’incontro. Lumezzane-AlbinoLeffe: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Lumezzane-AlbinoLeffe

Lumezzane-AlbinoLeffe Competizione: Serie C

Serie C Girone: Girone A

Girone A Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Tullio Saleri, Lumezzane

Tullio Saleri, Lumezzane Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW e Sky Go

NOW e Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Lumezzane Il Lumezzane ha conquistato 8 punti in sette partite, visto il rinvio dell’impegno contro la Juventus Next Gen. Il percorso comprende due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con l’ultima battuta d’arresto arrivata proprio al Saleri contro la Folgore Caratese. Contro la formazione brianzola i rossoblu sono stati colpiti due volte nei primi dieci minuti, prima di accorciare al 42' con Gennaro Anatriello. Nella ripresa il Lumezzane ha aumentato la pressione e ha colpito anche una traversa con Samuele D’Agostino, senza però trovare il gol del pareggio. La squadra di Paolo Sammarco dovrà quindi migliorare soprattutto la continuità nell’arco dei novanta minuti. I 7 gol segnati in sette gare raccontano di una produzione offensiva ancora contenuta, mentre la sfida con l’AlbinoLeffe mette di fronte due squadre separate da appena quattro punti. Il momento dell’AlbinoLeffe L’AlbinoLeffe è salito a 12 punti grazie a un rendimento composto da tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il successo più recente ha avuto un peso particolare perché è arrivato sul campo del Cittadella, capolista che prima della sfida aveva vinto tutte le sette partite disputate. Al Tombolato i seriani hanno indirizzato la partita nel primo tempo con Jacopo Desogus e Edoardo Sottini, andando all’intervallo sul doppio vantaggio. Il Cittadella ha accorciato con Lorenzo Paolucci nella ripresa, ma la formazione di Marco Zaffaroni ha resistito fino al termine conquistando tre punti pesanti. Il dato più interessante è il rendimento esterno: l’AlbinoLeffe ha mantenuto la propria imbattibilità in trasferta nelle prime uscite stagionali. A Lumezzane arriva dunque una squadra che ha già dimostrato di poter ottenere risultati importanti lontano da casa e che può agganciare ulteriormente le zone alte del Girone A. Le probabili formazioni di Lumezzane-AlbinoLeffe Il Lumezzane dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato nell’ultima gara ufficiale contro la Folgore Caratese. Andrenacci difende la porta, con Ndiaye, Deratti e Boffelli nella linea a tre; Mancini, Paghera, Rolando, Menegazzo e Ghillani compongono il centrocampo, mentre Anatriello ed Ebone formano la coppia offensiva. L’AlbinoLeffe arriva invece dal successo di Cittadella con il 3-5-2 confermato da Marco Zaffaroni. Baldi è il portiere, Gusu, Potop e Sottini formano la difesa; Barba, Ciko, Mandelli, Agostinelli e Ballo occupano la linea mediana, con Sassi e Desogus in attacco. Lumezzane (3-5-2): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Boffelli; Mancini, Paghera, Rolando, Menegazzo, Ghillani; Anatriello, Ebone. Allenatore: Paolo Sammarco. AlbinoLeffe (3-5-2): Baldi; Gusu, Potop, Sottini; Barba, Ciko, Mandelli, Agostinelli, Ballo; Sassi, Desogus. Allenatore: Marco Zaffaroni.