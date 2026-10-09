In occasione della 5ª giornata di Bundesliga, sabato 10 ottobre alle ore 15:30 si affrontano Mainz e Bayer Leverkusen alla MEWA Arena. I padroni di casa occupano il sesto posto con 7 punti dopo quattro giornate, mentre gli ospiti sono quinti con lo stesso bottino. Il Mainz arriva dalla spettacolare vittoria per 4-3 sul campo del Borussia Mönchengladbach, mentre il Leverkusen ha superato 2-0 il Lipsia nell'ultimo turno.VEDI MAINZ-LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Mainz ha segnato 10 gol nelle prime quattro giornate, mentre il Leverkusen ha lo stesso bottino realizzativo ma ha incassato cinque reti. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Mainz-Leverkusen. Dove vedere Mainz-Leverkusen in diretta TV e streaming La partita Mainz-Leverkusen sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga in Italia fino alla stagione 2028/29. La sfida sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e il calcio d'inizio è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 15:30. Per seguire Mainz-Leverkusen in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Mainz-Leverkusen tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio della partita. Mainz-Leverkusen: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Mainz-Leverkusen

Mainz-Leverkusen Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª

5ª Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go

Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Mainz Il Mainz si presenta alla quinta giornata con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dopo il successo sul Wolfsburg e il pareggio contro il Werder Brema, la squadra ha perso 3-2 contro il Friburgo prima di ottenere una vittoria spettacolare sul campo del Borussia Mönchengladbach. A Gladbach il Mainz ha segnato quattro reti con Phillip Tietz, Sheraldo Becker e Danny da Costa, riuscendo a resistere alla rimonta dei padroni di casa. La squadra ha mostrato grande efficacia negli ultimi metri, ma anche alcune difficoltà nella gestione della fase difensiva dopo aver subito tre reti. Il ritorno alla MEWA Arena rappresenta quindi un'occasione per dare continuità al risultato ottenuto in trasferta. Contro il Leverkusen servirà soprattutto mantenere la pericolosità offensiva mostrata nelle ultime uscite senza concedere troppo spazio alla qualità degli avversari tra le linee. Il momento del Leverkusen Il Leverkusen arriva alla sfida con 7 punti, dopo due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate. La squadra ha perso all'esordio contro il Borussia Dortmund, prima di pareggiare 2-2 ad Augsburg e ottenere i successi contro il Wolfsburg e il Lipsia. Nell'ultimo turno il Bayer ha superato il Lipsia per 2-0, con Patrik Schick autore del gol del vantaggio e Miguel Gutierrez protagonista della rete del raddoppio. Il successo ha permesso alla squadra di tornare a muovere la classifica dopo il pareggio di Augsburg e di presentarsi alla pausa per le nazionali a quota sette punti. La trasferta di Mainz mette quindi di fronte due squadre appaiate in classifica. Il Leverkusen dovrà sfruttare la qualità nel possesso e la capacità di creare superiorità sulle fasce, cercando allo stesso tempo di contenere la produzione offensiva di una squadra che ha già segnato dieci gol. Le probabili formazioni di Mainz-Leverkusen Il Mainz dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato nell'ultima gara contro il Borussia Mönchengladbach. Schwolow sarà protetto da Posch, Gruber e Potulski, mentre Caci, Amiri, Sano, Lee e Mwene comporranno la linea di centrocampo. In avanti spazio alla coppia formata da Tietz e Becker. Il Leverkusen dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 visto nella vittoria contro il Lipsia. Flekken sarà il portiere, con Quansah, Tapsoba, Medina e Gutierrez in difesa. Aleix Garcia e I. Fernandez Carballo agiranno davanti alla linea arretrata, mentre Diaby, Maza e Bastardo Moreira sosterranno Schick. Mainz (3-5-2): Schwolow; Posch, Gruber, Potulski; Caci, Amiri, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Becker. Allenatore: Bo Henriksen. Leverkusen (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez; Aleix Garcia, I. Fernandez Carballo; Diaby, Maza, Bastardo Moreira; Schick. Allenatore: Erik ten Hag.