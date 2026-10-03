Malta-Andorra si gioca domenica 4 ottobre 2026 alle ore 18:00 al National Stadium di Ta' Qali, per la quarta giornata della UEFA Nations League 2026/27. La sfida mette nuovamente di fronte le due nazionali dopo il 2-1 ottenuto da Malta ad Andorra nella gara d'esordio. Dopo due partite, Malta guida il Gruppo D1 con 4 punti, davanti a Gibilterra con 2 e Andorra con 1.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La squadra di Emilio De Leo arriva dall'1-1 contro Gibilterra, una partita dominata sul piano territoriale ma chiusa senza il secondo successo consecutivo. Andorra ha invece pareggiato 0-0 proprio contro Gibilterra nella seconda giornata, prima di tornare in campo per il successivo impegno del girone. Il primo confronto stagionale aveva premiato Malta con i gol di Irvin Cardona e Teddy Teuma dopo il vantaggio iniziale di Guillaume Lopez.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITU E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Malta-Andorra in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in

, con la possibilità di seguirla in streaming attraverso

. Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00. La gara è inserita nel programma Sky della quarta giornata della Nations League.

Malta

dopo la vittoria ad Andorra e il pareggio contro Gibilterra. Contro la nazionale di Scott Wiseman la squadra di De Leo ha avuto 62% di possesso e ha concluso 17 volte, trovando però una sola rete. Il dato più significativo è il numero di occasioni costruite, tra 17 tiri totali e un xG di 2.03: Malta ha colpito anche un palo nel finale, a testimonianza della buona prova complessiva offerta che non è bastata ad evitare un risultato deludente.

Andorra

e ha ancora bisogno di sbloccarsi in fase offensiva dopo lo 0-0 contro Gibilterra. In quella gara la squadra di Koldo ha prodotto 10 conclusioni, quattro nello specchio e tre grandi occasioni, ma senza trovare il gol. Il 4-2-3-1 ha garantito possesso e presenza nella trequarti, ma senza la qualità necessaria per la giocata decisiva dentro l'area.

Le chiavi della partita

Malta può provare a sfruttare nuovamente

, come accaduto contro Gibilterra. La presenza di Teuma tra le linee permette di attirare i centrocampisti avversari e liberare la corsia per le sovrapposizioni di Camenzuli e Corbalan.

Andorra dovrà invece evitare di trasformare il 4-2-3-1 in un blocco troppo basso. Contro Gibilterra ha avuto il 56% del possesso e ha costruito diverse occasioni, ma senza trasformare il volume offensivo in gol. La verticalizzazione rapida verso Lopez e Rodrigo, accompagnata dagli inserimenti dei trequartisti, può essere una soluzione per attaccare una Malta che tende a portare molti uomini nella metà campo avversaria.

Malta-Andorra: data, orario e canali

Partita: Malta-Andorra

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 4ª giornata, Gruppo D1

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 18:00

Stadio: National Stadium, Ta' Qali

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: da verificare

Le probabili formazioni

Per

utilizzata da De Leo contro Gibilterra il 1 ottobre: 4-2-3-1 con Bonello, Corbalan, Shaw, Pepe e Camenzuli davanti al portiere, Guillaumier e Satariano in mediana e Teuma alle spalle di Cardona.

è probabile che venga riproposta la stessa organizzazione tattica

Per Andorra invece dovrebbe essere confermato l'assetto tattico del pareggio 0-0 contro Gibilterra del 27 settembre. Koldo aveva scelto il 4-2-3-1 con Iker Alvarez in porta, Borra, Llovera, Olivera e San Nicolas in difesa e Babot e De Las Heras davanti alla linea arretrata.

Malta (4-2-3-1): Bonello; Corbalan, Shaw, Pepe, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona.

Andorra (4-2-3-1): Alvarez; Borra, Llovera, Olivera, San Nicolas; Babot, De Las Heras; Rodrigo, Aláez, Lopez; Garcia.