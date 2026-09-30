Malta-Gibilterra si gioca giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 20:45 al National Stadium di Ta’ Qali, per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. La formazione maltese arriva all’appuntamento con tre punti, conquistati grazie al successo per 2-1 in rimonta sul campo di Andorra, mentre Gibilterra ha esordito pareggiando 0-0 contro la stessa Andorra. Una sfida quindi importante per gli equilibri del Gruppo D1, con Malta che vuole confermare il buon avvio della competizione.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La squadra allenata da Emilio De Leo ha iniziato la Nations League con una vittoria costruita nella ripresa ad Andorra: dopo il vantaggio dei padroni di casa, Irvin Cardona ha firmato il pareggio e Teddy Teuma ha completato la rimonta all’81’. Proprio Cardona e Teuma rappresentano due dei principali riferimenti offensivi di Malta, mentre Scott Wiseman guida Gibilterra, reduce dallo 0-0 contro Andorra. Per seguire le altre opportunità di calcio live: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Malta-Gibilterra in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in Italia da

, con la partita disponibile anche in streaming attraverso

e i servizi Sky dedicati alla visione online. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45.

Malta

arriva alla sfida con il morale alto dopo il 2-1 ottenuto ad Andorra. De Leo ha confermato una struttura che punta sull’esperienza di

, Zach Muscat, Matthew Guillaumier e Teddy Teuma, con Cardona riferimento avanzato. Il successo dell’esordio ha mostrato una squadra capace di reagire allo svantaggio e di aumentare la pressione nella ripresa.

Gibilterra

ha invece conquistato un punto nel debutto contro Andorra, mantenendo inviolata la porta. Wiseman può contare su giocatori come

, elementi presenti nella rosa ufficiale UEFA. L'obiettivo sarà soprattutto mantenere compattezza e provare a sfruttare gli spazi concessi da Malta.

Le chiavi della partita

Il primo elemento sarà la capacità di

, evitando di lasciare campo alle ripartenze avversarie. Cardona ha già segnato all’esordio, mentre Teuma ha dimostrato di poter incidere anche negli ultimi metri: il canovaccio tattico della gara potrebbe consistere quindi in un monologo dei padroni di casa, con gli ospiti più chiusi col baricentro basso. Gibilterra dovrà con ogni probabilità puntare sulla solidità del proprio blocco difensivo e sulla velocità di elementi offensivi come De Barr e Richards.

Malta-Gibilterra: data, orario e canali

Partita: Malta-Gibilterra

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 3ª giornata, Gruppo D1

Data: giovedì 1 ottobre 2026

Orario: 20:45

Stadio: National Stadium, Ta’ Qali

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: da verificare

Le probabili formazioni

dovrebbe ripartire dall’ossatura vista nel successo contro Andorra, con Bonello tra i pali e Muscat, Shaw, Pepe e Camenzuli davanti al portiere. In mezzo spazio a Guillaumier e Teuma, mentre Cardona resta il principale candidato per guidare l’attacco. La presenza di Satariano e Chouaref può garantire maggiore mobilità alle spalle della punta.

Gibilterra dovrebbe affidarsi a una linea difensiva composta da elementi già presenti nella rosa UEFA, con Hankins candidato alla porta e Jolley e Lopes al centro della retroguardia. Torrilla e Pozo sono tra le opzioni principali per il centrocampo, mentre De Barr può rappresentare il riferimento offensivo.

Malta (4-2-3-1): Bonello; Muscat, Shaw, Pepe, Camenzuli; Guillaumier, Teuma; Satariano, Chouaref, Paul Mbong; Cardona.

Gibilterra (4-4-2): Hankins; Lopes, Jolley, Ronan, Scanlon; Pozo, Torrilla, Valarino, Richards; De Barr, Bartolo.