Sabato i Citizens vanno a caccia del settimo successo di fila contro l’Ipswich Town, nella settima giornata di Premier League, in programma sabato 17 ottobre alle 16:00 all’Etihad Stadium. Gli ospiti si presentano alla sfida al decimo posto, con nove punti raccolti e tanta voglia di migiorare il proprio bottino personale. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN IN STREAMING SU BET365.

La squadra di Maresca guida la classifica da sola con 18 punti, 16 gol fatti e 5 subiti, ma arriva alla gara con una ferita ancora aperta: la sconfitta casalinga contro il PSG in Champions, unica vera macchia di una stagione fin qui impeccabile, e qualche turbolenza fuori dal campo da gestire. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Manchester City-Ipswich Town in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Manchester City-Ipswich Town

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I diritti della Premier League 2026/27 sono di, quindi il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma satellitare. In streaming, le app di riferimento sono, utilizzabili da computer, tablet e smartphone, ma la partita sarà disponibile anche nei palinsesti di, Goldbet, Lottomatica e Vincitù, nel rispetto delle condizioni previste da ciascun operatore.di sabato. Su Bet365 basta aprire la sezione, selezionare la Premier League e individuaretra gli eventi di giornata.

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Manchester City-Ipswich Town: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Manchester City-Ipswich Town

: Manchester City-Ipswich Town Competizione : Premier League

: Premier League Data : sabato 17 ottobre

: sabato 17 ottobre Orario : 16:00

: 16:00 Stadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Manchester City è chiamato a rialzare la tosta dopo la pessima partita in Champions League. Nonostante dall'altro lato del campo ci siano stati i bicampioni d'Europa, da un club così forte ci si aspetta sempre qualcosa di più.

Il momento di forma del Manchester City

Il momento di forma dell'Ipswich Town

I Citizens non hanno ancora lasciato nemmeno un punto in campionato. Le ultime uscite parlano chiaro: il, il successo per 1-0 sul campo del Manchester United e ilche ha chiuso un settembre da copione. L’attacco viaggia a una media di quasi tre gol a partita e la difesa ne concede meno di uno. L’unica nota stonata arriva dall’Europa, dove il PSG ha punito la squadra di Maresca all’Etihad. Il rischio, ora, è la scoria mentale: il City deve far vedere che la serata di Champions è già archiviata.L’avvio dell’Ipswich racconta una squadra a due facce:in sei partite, con 9 gol segnati e 12 subiti. I Tractor Boys sanno essere pericolosi nel finale e lo hanno dimostrato cole col, ma hanno pagato dazio contro le big, come il 4-2 dell’Arsenal e il 5-2 incassato a Old Trafford. Il dato che preoccupa di più è difensivo: la squadra dinon chiude una partita senza subire reti da, la striscia negativa più lunga della sua storia. In più, nelle ultime due sfide col City ha incassato dieci gol segnandone uno.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 23 AGOSTO: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e AFC Bournemouth all'Etihad Stadium, il 23 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Manchester City-Ipswich Town

Il City proverà a imporre ritmo e possesso cona dirigere la mediana e il trio di trequartisti a servire il terminale offensivo. Il nome da cerchiare è quello di, che ha segnato almeno un gol contro ognuna delle 25 squadre inglesi affrontate in, con la sua difesa colabrodo, sembra l’avversaria ideale per allungare la serie. L’Ipswich cercherà invece di restare compatto e di colpire in ripartenza, e il bilanciamento passa da, ex Torino, che in mezzo al campo insieme a Palacios dovrà schermare la difesa e dare ordine alle uscite palla. Se riuscirà a rallentare il palleggio dei Citizens, gli ospiti potranno sfruttare la tenacia che li ha portati a segnare nei minuti finali.

Maresca dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, Guéhi e Rúben Dias al centro della difesa e Haaland come riferimento avanzato. I dubbi riguardano l’out di sinistra in difesa, dove O’Reilly insidia Gvardiol, e la fascia destra offensiva, dove Semenyo è in ballottaggio con Ndiaye. L’Ipswich risponderà con lo stesso modulo: in porta Walton è favorito su Scherpen, mentre sulla trequarti Fatawu potrebbe lasciare il posto a Philogene, con Enciso e Clarke a sostegno di Emerson.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Fernández; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O’Shea, Diop, Davis; Palacios, Lukić; Fatawu, Enciso, Clarke; Emerson. Allenatore: Gary O’Neil