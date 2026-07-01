La sfida di tennis tra Jakub Menšík e Grigor Dimitrov è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un match molto interessante che vede il giovane ceco affrontare un avversario di grande esperienza e talento, con in palio un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Menšík arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e in costante crescita nel circuito ATP. Il giovane ceco è un giocatore potente, dotato di un servizio incisivo e di colpi aggressivi da fondo campo, qualità che possono risultare molto efficaci anche sull’erba.

Dimitrov, invece, è uno dei tennisti più talentuosi e completi del circuito. Il bulgaro combina tecnica, varietà e grande esperienza nei grandi tornei, caratteristiche che gli permettono di gestire al meglio le situazioni più delicate del match.

Dove vedere Menšík-Dimitrov in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Mensik-Dimitrov, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dei due tennisti

Menšík proverà a imporre subito il proprio ritmo con servizio e aggressività da fondo campo.

Dimitrov cercherà invece di variare il gioco e sfruttare la sua esperienza per controllare gli scambi nei momenti chiave.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.