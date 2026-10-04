Chi chiude in testa il Gruppo 2 della Lega C di Nations League sale di categoria, mentre la seconda classificata si gioca la promozione in un doppio spareggio a marzo 2027 contro una delle quarte della Lega B. Per questo Montenegro-Armenia, in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45, vale molto più di tre punti: i padroni di casa guidano a punteggio pieno e possono mettere un'ipoteca sul primo posto, gli ospiti cercano di rientrare in corsa dopo un ritorno complicato. A completare il quadro, per questa edizione le retrocessioni sono sospese: la pressione, dunque, arriva solo dall'alto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La partita è anche la rivincita dell'andata, giocata appena una settimana fa. Il 28 settembre fu il Montenegro a prevalere 3-2, grazie al gol decisivo nel finale di Aleksa Latkovic, un successo che ha riportato in parità i precedenti: due vittorie a testa e un pareggio. Le sfide ufficiali fra le due nazionali sono sempre state spettacolari, con una media di quattro gol a partita, ed è difficile pensare che stavolta il copione cambi. Il Montenegro è ancora imbattuto in questo girone, l'Armenia ha l'occasione di cambiare registro davanti a un avversario che conosce bene. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Montenegro-Armenia in diretta TV e streaming

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Il momento di forma del Montenegro

si gioca lunedì 5 ottobre alle 20:45 al, l'impianto principale della capitale montenegrina, inaugurato nel 1945. È la casa della nazionale e del Budućnost Podgorica. In Italia la partita non verrà trasmessa integralmente: si potrà seguire attraverso Diretta Gol sui canali di, il collegamento che porta in video le gare in corso. Per lo streaming, le piattaforme di riferimento sono l'app Sky Go e NOW, quest'ultima con un abbonamento a parte.

Il Montenegro è l'unica squadra a punteggio pieno del girone: tre partite, tre vittorie e nove punti, con sette gol segnati e quattro subiti. Tutti i successi sono arrivati con un solo gol di scarto: il 2-1 con Cipro all'esordio, il 3-2 all'Armenia e l'ultimo 2-1 sul campo della Lettonia, che ha confermato la capacità della squadra di vincere anche quando non è brillante.

Il contesto fa risaltare ancora di più il rendimento. La nazionale arriva da un cammino di qualificazione ai Mondiali complicato, chiuso al quarto posto dietro Croazia, Repubblica Ceca e Isole Fær Øer, con la sola Gibilterra alle spalle. Il passaggio di consegne in panchina, da Robert Prosinecki a Mirko Vucinic, ha portato entusiasmo: per l'ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus è la prima esperienza da allenatore, dopo il lavoro nello staff precedente, e il suo status di simbolo del calcio montenegrino gli garantisce un enorme credito.

Il momento di forma dell'Armenia

L'Armenia di Eghishe Melikyan ha un bilancio di una vittoria e due sconfitte, per tre punti complessivi. L'avvio era stato incoraggiante, con il 2-0 alla Lettonia all'esordio, poi sono arrivati il ko con il Montenegro e la battuta d'arresto più pesante, lo 0-2 sul campo di Cipro.

Quest'ultima sconfitta è costata il sorpasso da parte dei ciprioti, che ora occupano il secondo posto, lasciando all'Armenia la terza posizione, davanti alla sola Lettonia. Il bilancio è di quattro gol fatti e cinque subiti: serve più concretezza per risalire la classifica, a partire da una trasferta che si preannuncia insidiosa.

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Sulla carta, entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, una sfida speculare in cui conteranno soprattutto i duelli individuali. Il Montenegro punta su un tridente con Osmajic, Krstovic e Jovetic, sostenuto da un centrocampo con Loncar, Jankovic e Adzic. L'Armenia risponde con Sevikyan e Manvelyan larghi e Miranyan al centro, con Bandikyan, Hovhannisyan e Spertsian in mediana.

Le due squadre hanno un tratto in comune: segnano e concedono. All'andata ci sono stati cinque gol, e anche le altre sfide ufficiali hanno avuto lo stesso ritmo, con una media di quattro reti. In una partita del genere, i duelli sulle fasce e la lucidità nei momenti di transizione possono fare la differenza. Il Montenegro dovrà evitare i cali di tensione che hanno complicato qualche finale, l'Armenia cercare di essere più precisa negli ultimi metri.

Per i padroni di casa, il protagonista può essere Krstovic: da centravanti, sarà il terminale di una manovra che punta sulla velocità degli esterni, con Jovetic a legare il gioco da esperto del reparto. Per l'Armenia, il nome da seguire è Spertsian: a quanto riporta Mondo PengWin è a segno in tutte le ultime tre gare contro il Montenegro, un dato che lo rende un pericolo per la difesa di casa.

Le probabili formazioni di Montenegro-Armenia

Vucinic dovrebbe confermare l'impianto che ha portato tre vittorie in tre partite, con Jovetic a guidare il tridente e Jankovic in cabina di regia. Melikyan, dal canto suo, si affida a un 4-3-3 che cerca di sfruttare le corsie laterali, con Sevikyan e Manvelyan a creare superiorità.

Montenegro (4-3-3): Popovic; Vesovic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Loncar, Jankovic, Adzic; Osmajic, Krstovic, Jovetic. Ct: Mirko Vucinic.

Armenia (4-3-3): Beglaryan; Simonyan, Piloyan, Harutunyan, Tiknizyan; Bandikyan, Hovhannisyan, Spertsian; Sevikyan, Miranyan, Manvelyan. Ct: Eghishe Melikyan.

Montenegro-Armenia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Montenegro-Armenia

: Montenegro-Armenia Competizione : Nations League

: Nations League Data : lunedì 5 ottobre

: lunedì 5 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Podgorica City Stadium

: Podgorica City Stadium Diretta tv: Skysport.it

La sfida si giocherà il lunedì