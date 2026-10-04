Dove vedere Montenegro-Armenia in diretta TV e streaming

Montenegro e Armenia danno vita sempre a partite ricche di gol quando si affrontano: riusciranno a soddisfare le aspettative anche stavolta?
Chi chiude in testa il Gruppo 2 della Lega C di Nations League sale di categoria, mentre la seconda classificata si gioca la promozione in un doppio spareggio a marzo 2027 contro una delle quarte della Lega B. Per questo Montenegro-Armenia, in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45, vale molto più di tre punti: i padroni di casa guidano a punteggio pieno e possono mettere un'ipoteca sul primo posto, gli ospiti cercano di rientrare in corsa dopo un ritorno complicato. A completare il quadro, per questa edizione le retrocessioni sono sospese: la pressione, dunque, arriva solo dall'alto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
La partita è anche la rivincita dell'andata, giocata appena una settimana fa. Il 28 settembre fu il Montenegro a prevalere 3-2, grazie al gol decisivo nel finale di Aleksa Latkovic, un successo che ha riportato in parità i precedenti: due vittorie a testa e un pareggio. Le sfide ufficiali fra le due nazionali sono sempre state spettacolari, con una media di quattro gol a partita, ed è difficile pensare che stavolta il copione cambi. Il Montenegro è ancora imbattuto in questo girone, l'Armenia ha l'occasione di cambiare registro davanti a un avversario che conosce bene. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Montenegro-Armenia in diretta TV e streamingMontenegro-Armenia si gioca lunedì 5 ottobre alle 20:45 al Podgorica City Stadium, l'impianto principale della capitale montenegrina, inaugurato nel 1945. È la casa della nazionale e del Budućnost Podgorica. In Italia la partita non verrà trasmessa integralmente: si potrà seguire attraverso Diretta Gol sui canali di Sky Sport Calcio, il collegamento che porta in video le gare in corso. Per lo streaming, le piattaforme di riferimento sono l'app Sky Go e NOW, quest'ultima con un abbonamento a parte.
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Il momento di forma del Montenegro
Il Montenegro è l'unica squadra a punteggio pieno del girone: tre partite, tre vittorie e nove punti, con sette gol segnati e quattro subiti. Tutti i successi sono arrivati con un solo gol di scarto: il 2-1 con Cipro all'esordio, il 3-2 all'Armenia e l'ultimo 2-1 sul campo della Lettonia, che ha confermato la capacità della squadra di vincere anche quando non è brillante.
Il contesto fa risaltare ancora di più il rendimento. La nazionale arriva da un cammino di qualificazione ai Mondiali complicato, chiuso al quarto posto dietro Croazia, Repubblica Ceca e Isole Fær Øer, con la sola Gibilterra alle spalle. Il passaggio di consegne in panchina, da Robert Prosinecki a Mirko Vucinic, ha portato entusiasmo: per l'ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus è la prima esperienza da allenatore, dopo il lavoro nello staff precedente, e il suo status di simbolo del calcio montenegrino gli garantisce un enorme credito.
Il momento di forma dell'Armenia
L'Armenia di Eghishe Melikyan ha un bilancio di una vittoria e due sconfitte, per tre punti complessivi. L'avvio era stato incoraggiante, con il 2-0 alla Lettonia all'esordio, poi sono arrivati il ko con il Montenegro e la battuta d'arresto più pesante, lo 0-2 sul campo di Cipro.
Quest'ultima sconfitta è costata il sorpasso da parte dei ciprioti, che ora occupano il secondo posto, lasciando all'Armenia la terza posizione, davanti alla sola Lettonia. Il bilancio è di quattro gol fatti e cinque subiti: serve più concretezza per risalire la classifica, a partire da una trasferta che si preannuncia insidiosa.
La chiave tattica della partita: moduli a confronto
Sulla carta, entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, una sfida speculare in cui conteranno soprattutto i duelli individuali. Il Montenegro punta su un tridente con Osmajic, Krstovic e Jovetic, sostenuto da un centrocampo con Loncar, Jankovic e Adzic. L'Armenia risponde con Sevikyan e Manvelyan larghi e Miranyan al centro, con Bandikyan, Hovhannisyan e Spertsian in mediana.
Le due squadre hanno un tratto in comune: segnano e concedono. All'andata ci sono stati cinque gol, e anche le altre sfide ufficiali hanno avuto lo stesso ritmo, con una media di quattro reti. In una partita del genere, i duelli sulle fasce e la lucidità nei momenti di transizione possono fare la differenza. Il Montenegro dovrà evitare i cali di tensione che hanno complicato qualche finale, l'Armenia cercare di essere più precisa negli ultimi metri.
Per i padroni di casa, il protagonista può essere Krstovic: da centravanti, sarà il terminale di una manovra che punta sulla velocità degli esterni, con Jovetic a legare il gioco da esperto del reparto. Per l'Armenia, il nome da seguire è Spertsian: a quanto riporta Mondo PengWin è a segno in tutte le ultime tre gare contro il Montenegro, un dato che lo rende un pericolo per la difesa di casa.
Le probabili formazioni di Montenegro-Armenia
Vucinic dovrebbe confermare l'impianto che ha portato tre vittorie in tre partite, con Jovetic a guidare il tridente e Jankovic in cabina di regia. Melikyan, dal canto suo, si affida a un 4-3-3 che cerca di sfruttare le corsie laterali, con Sevikyan e Manvelyan a creare superiorità.
Montenegro (4-3-3): Popovic; Vesovic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Loncar, Jankovic, Adzic; Osmajic, Krstovic, Jovetic. Ct: Mirko Vucinic.
Armenia (4-3-3): Beglaryan; Simonyan, Piloyan, Harutunyan, Tiknizyan; Bandikyan, Hovhannisyan, Spertsian; Sevikyan, Miranyan, Manvelyan. Ct: Eghishe Melikyan.
Montenegro-Armenia: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il lunedì 5 ottobre
- Partita: Montenegro-Armenia
- Competizione: Nations League
- Data: lunedì 5 ottobre
- Orario: 20:45
- Stadio: Podgorica City Stadium
- Diretta tv: Skysport.it
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