La sfida di tennis tra Corentin Moutet e Márton Fucsovics è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Maiorca e si gioca lunedì 22 giugno alle ore 12:00. Un incontro molto equilibrato tra due giocatori esperti e dotati di caratteristiche molto diverse, con in palio un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Moutet arriva a questo appuntamento con il suo consueto tennis creativo e imprevedibile. Il francese è uno dei giocatori più particolari del circuito, capace di alternare variazioni, smorzate e cambi di ritmo che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Il Fucsovics, invece, può contare su una maggiore potenza e su una notevole solidità fisica. L’ungherese è un giocatore molto completo, abituato ai grandi palcoscenici e capace di esprimere un tennis molto efficace anche sulle superfici rapide.

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Il momento dei due tennisti

Moutet proverà a sfruttare le sue variazioni e il suo tennis imprevedibile per togliere punti di riferimento all’avversario.

Fucsovics cercherà invece di imporre la propria fisicità e la maggiore potenza da fondo campo per controllare il ritmo della partita.

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