In occasione della 9ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 10 ottobre alle ore 17:30, il Novara ospita il Cittadella allo stadio Silvio Piola. Gli azzurri hanno raccolto 6 punti nelle prime sette partite, mentre i veneti sono ancora primi con 21 punti dopo otto giornate. Il Novara arriva dal successo per 2-1 sul campo della Dolomiti Bellunesi, mentre il Cittadella è reduce dalla prima sconfitta stagionale, il 2-1 interno contro l’AlbinoLeffe.VEDI NOVARA-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il Novara ha segnato 6 gol subendone 9 nelle sette gare disputate, mentre il Cittadella ha realizzato 13 reti incassandone appena 3. La formazione piemontese ha però ritrovato il successo nell’ultima uscita dopo il cambio in panchina, mentre i granata hanno comunque mantenuto la vetta nonostante il primo stop. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Novara-Cittadella. Dove vedere Novara-Cittadella in diretta TV e streaming La partita tra Novara e Cittadella sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming attraverso NOW e Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17:30 di sabato 10 ottobre allo stadio Silvio Piola. Per seguire Novara-Cittadella in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Novara-Cittadella tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento prima dell’inizio dell’incontro. Novara-Cittadella: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Novara-Cittadella

Novara-Cittadella Competizione: Serie C

Serie C Girone: Girone A

Girone A Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Silvio Piola, Novara

Silvio Piola, Novara Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW e Sky Go

NOW e Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Novara Il Novara ha iniziato il campionato con una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte, raccogliendo 6 punti nelle prime sette partite. Il successo più recente ha però avuto un peso particolare, perché è arrivato in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Manuel Iori. A Belluno gli azzurri sono andati sotto nel primo tempo dopo il gol di Louis Agosti, ma hanno ribaltato tutto nel finale. Filippo Lorenzini all’88’ ed Eyob Zambataro al 90’ hanno firmato la rimonta, permettendo al Novara di interrompere una serie di risultati negativi. Il nuovo corso parte quindi da un successo che ha restituito fiducia, ma il calendario propone subito la sfida contro la capolista Cittadella. Il fattore Piola diventa importante per una squadra che deve recuperare terreno e migliorare una produzione offensiva ferma a sei reti in sette gare. Il momento del Cittadella Il Cittadella ha dominato le prime giornate del campionato, conquistando sette vittorie consecutive prima dello stop contro l’AlbinoLeffe. Nonostante il 2-1 subito al Tombolato, la squadra di Roberto Musso è rimasta in vetta al Girone A con 21 punti. La sconfitta è arrivata dopo un primo tempo complicato, chiuso sullo 0-2 per effetto delle reti di Jacopo Desogus ed Edoardo Sottini. Il Cittadella ha accorciato nella ripresa con Lorenzo Paolucci, arrivato alla quarta rete stagionale, ma non è riuscito a completare la rimonta. Il rendimento resta comunque di alto livello: 13 gol segnati e soltanto 3 subiti nelle prime otto giornate. La trasferta di Novara diventa dunque la prima occasione per verificare la reazione della capolista dopo la battuta d’arresto che ha interrotto la serie perfetta. Le probabili formazioni di Novara-Cittadella Il Novara dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato nell’ultima gara contro la Dolomiti Bellunesi. Brancolini difende la porta, con Moretti, Miceli, Lorenzini e Lartey nella linea arretrata; Collodel e Basso formano la coppia centrale, mentre Valdesi, Romano e Lanini agiscono alle spalle di Zuppel. Il Cittadella arriva invece dalla sconfitta contro l’AlbinoLeffe con il 3-5-2 confermato da Roberto Musso. Zanellati è il portiere, mentre Gobbato, Toffanin e Martella compongono la difesa; D’Alessio, Amatucci, Barberis, Paolucci e Ndrecka occupano il centrocampo, con Mensah e Antonucci in avanti. Novara (4-2-3-1): Brancolini; Moretti, Miceli, Lorenzini, Lartey; Collodel, Basso; Valdesi, Romano, Lanini; Zuppel. Allenatore: Manuel Iori. Cittadella (3-5-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella; D’Alessio, Amatucci, Barberis, Paolucci, Ndrecka; Mensah, Antonucci. Allenatore: Roberto Musso.