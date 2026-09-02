Il Novara torna in campo per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 20:00, la formazione piemontese ospiterà il Livorno allo stadio Silvio Piola in una sfida a gara secca, con in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Il Novara ha raggiunto questo appuntamento grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Alcione Milano, mentre il Livorno ha superato la Reggiana con il risultato di 3-1.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Novara proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico del Piola, mentre il Livorno arriverà in Piemonte con la fiducia derivante dal convincente successo ottenuto nel primo turno. Trattandosi di un confronto senza gara di ritorno, la gestione dei momenti decisivi potrebbe avere un peso fondamentale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Novara-Livorno in TV e streaming

si giocherà giovedì 3 settembre 2026 allo stadio Silvio Piola, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00. La data e l’orario sono stati ufficialmente comunicati per la gara valida per il secondo turno della competizione. Per questa partita, al momento,

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Il Novara vuole sfruttare il fattore Piola

Il Novara ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla

. Un successo importante in trasferta, che ha permesso alla formazione piemontese di iniziare positivamente il proprio cammino nella competizione.

La squadra azzurra avrà ora l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico e proverà a sfruttare il fattore Silvio Piola per conquistare un’altra qualificazione. In una gara a eliminazione diretta, sarà fondamentale mantenere equilibrio e attenzione, cercando al tempo stesso di sfruttare le occasioni che il Livorno concederà.

Il Livorno arriva dopo il successo sulla Reggiana

Il Livorno ha iniziato il proprio percorso in Coppa Italia Serie C con una

. Un risultato convincente che ha consentito alla formazione amaranto di raggiungere il secondo turno con fiducia e di preparare la trasferta di Novara dopo una prestazione offensiva particolarmente efficace.

Per il Livorno sarà ora importante confermare la propria concretezza anche lontano dal Picchi. La squadra amaranto dovrà affrontare un avversario che potrà contare sul fattore campo, ma arriva alla sfida con la consapevolezza di aver già dimostrato di poter essere incisiva in una gara a eliminazione diretta.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Novara che punta sul

e un Livorno che arriva in Piemonte dopo una vittoria particolarmente convincente. I padroni di casa cercheranno di prendere in mano la partita, mentre gli ospiti proveranno a sfruttare la fiducia accumulata nel primo turno.

Trattandosi di una gara secca, ogni episodio potrebbe risultare decisivo. La capacità di mantenere lucidità, gestire la pressione e sfruttare le occasioni potrebbe fare la differenza in una partita che mette in palio il passaggio al turno successivo.

Novara-Livorno: data, orario e canali