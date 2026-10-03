L'Olanda di Xavi affronta una Serbia in grande difficoltà, che ha rimediato soltanto sconfitte nelle prime tre partite di Nations League

Per Xavi è già una prova di maturità. Il tecnico spagnolo ha raccolto una nazionale reduce dall'amarezza del Mondiale con Koeman in panchina e vuole dimostrare di essere l'uomo giusto per il rilancio. Domenica 4 ottobre alle 20:45 l'Olanda ospita la Serbia al Philips Stadion di Eindhoven, quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, lo stesso raggruppamento di Grecia e Germania. A Belgrado gli Oranje hanno vinto 2-1 e hanno voglia di bissare il successo, mentre Paunovic cerca il riscatto dopo un avvio da zero punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1

Il girone, intanto, è apertissimo e ogni partita pesa come un macigno. L'Olanda ha già in tasca una vittoria e due pareggi, ma sa di aver lasciato per strada qualcosa di prezioso, soprattutto nell'ultima uscita contro la Grecia. La Serbia, invece, non ha ancora trovato la strada del successo e sta per affrontare una delle squadre più attrezzate del gruppo. Sulla carta il pronostico è dalla parte dei padroni di casa, ma una Serbia con l'acqua alla gola può diventare scomoda per chiunque, e il calcio internazionale ha spesso dimostrato che chi non ha nulla da perdere è il più pericoloso. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Olanda-Serbia in diretta TV e streaming

Olanda-Serbia si gioca domenica 4 ottobre, con fischio d'inizio alle 20:45, al Philips Stadion di Eindhoven, la casa del PSV, inaugurata nel 1913 e capace di ospitare circa 35.000 spettatori dopo i vari interventi di ammodernamento. La partita sarà trasmessa da Sky sul canale Diretta Gol. Per seguirla in streaming, gli abbonati potranno scegliere tra l'app Sky Go, utilizzabile su computer, smartphone e tablet, e NOW, la piattaforma che porta online i contenuti del palinsesto Sky.
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La nuova avventura di Xavi: come sta andando l'Olanda?

Il cammino degli Oranje fin qui racconta di una squadra viva, capace di rimontare e di tenere testa a tutti. L'esordio, contro la Germania, si è chiuso sull'1-1: dopo il vantaggio degli avversari firmato da Nmecha, ci ha pensato Gakpo a riequilibrare le cose nel finale. Tre giorni dopo è arrivato il primo successo, a Belgrado contro la Serbia, con un protagonista inatteso: Meerdink, al suo debutto da titolare in nazionale, ha realizzato una doppietta, sbloccando la gara dal dischetto e firmando il gol decisivo al 69' dopo il pari di Jovic.

L'ultimo impegno ha lasciato qualche rammarico: contro la Grecia l'Olanda si è ritrovata sotto di due gol e ha dovuto inseguire, riuscendo a pareggiare 2-2 con le reti di Van Dijk e Reijnders. Un risultato che racconta carattere, ma anche qualche fragilità da sistemare.

Serbia, quanti problemi

Per i serbi il bilancio è netto: tre partite, tre sconfitte. All'esordio la Grecia ha ribaltato il vantaggio iniziale della squadra di Paunovic e l'ha spuntata nel finale grazie a Douvikas. Poi è arrivato il ko contro l'Olanda, sempre per 2-1, nonostante una buona reazione: sotto di due reti, la Serbia ha riaperto il match con Jovic a inizio ripresa, ma non è riuscita a completare la rimonta. La terza battuta d'arresto è maturata in casa della Germania di Klopp, che si è imposta 2-0. Il periodo è complicato, ma la squadra ha dimostrato in più di un'occasione di poter restare in partita. Ora serve il guizzo per interrompere la serie negativa.

Serbia v Austria - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs Second Leg
BELGRADO, SERBIA - 23 MARZO: Luka Jovic (a destra) della Serbia in azione contro il portiere austriaco Alexander Schlager durante la partita di ritorno dei play-off di Lega A/B UEFA Nations League 2024/25 tra Serbia e Austria allo stadio Rajko Mitic il 23 marzo 2025 a Belgrado, Serbia. (Foto di Srdjan Stevanovic/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Il confronto tra i moduli indica già l'impostazione. L'Olanda dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con un centrocampo di talento e un tridente offensivo in grado di muoversi in ampiezza e dentro il campo. La Serbia risponde con il 5-4-1, una struttura compatta, pensata per chiudere gli spazi e ripartire.

Ci si aspetta una partita con gli olandesi a fare la gara e i serbi a difendere ordinati, pronti a colpire in ripartenza. La chiave sarà la capacità degli uomini di Xavi di sfruttare le corsie laterali con Dumfries e Van de Ven, trovando poi gli inserimenti in area, e di non perdere la pazienza di fronte a una difesa a cinque. Un pallone perso con troppa leggerezza potrebbe innescare le ripartenze avversarie.

Tra i protagonisti dell'Olanda, il nome da cerchiare è Meerdink: la doppietta di Belgrado ha acceso i riflettori su di lui, e ora vuole confermarsi in un'altra partita da titolare. Accanto a lui, il lavoro di Gakpo e la regia di Reijnders potranno fare la differenza.

Le probabili formazioni di Olanda-Serbia

Sul fronte delle scelte, Xavi dovrebbe puntare sul gruppo che ha mostrato qualità e spirito, confermando il tridente con Meerdink al centro dopo la prova di Belgrado. Paunovic, dal canto suo, si affiderà a un assetto prudente e a una squadra pronta a chiudersi e a ripartire.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo. Ct: Xavi.

Serbia (5-4-1): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic; Jovic. Ct: Paunovic.

Olanda-Serbia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà il domenica 4 ottobre
  • Partita: Olanda-Serbia
  • Competizione: Nations League
  • Data: domenica 4 ottobre
  • Orario: 20:45
  • Stadio: Philips Stadium
  • Diretta tv: Sky

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