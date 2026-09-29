La sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è in programma martedì 29 settembre alle 20:30 all’Unipol Forum di Assago, nel secondo turno della regular season di Eurolega 2026/27. È il primo derby italiano della nuova stagione europea e arriva pochi giorni dopo il precedente confronto di Supercoppa, ma con roster e contesto differenti. Milano cerca il riscatto dopo il 92-76 subito dal Partizan, mentre Bologna arriva dal 68-78 contro il Fenerbahce.VEDI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta TV e streaming

Il derby italiano di

sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La programmazione Sky indica per la sfida dell’Unipol Forum anche la telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.

Partita: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 2ª giornata

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 20:30

Palazzetto: Unipol Forum, Assago

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Olimpia Milano-Virtus Bologna: data, orario e informazioni sulla partita

La seconda giornata propone subito un confronto diretto tra le due italiane impegnate nella massima competizione continentale.

hanno entrambe iniziato con una sconfitta: l’Olimpia è caduta a Belgrado contro il Partizan, mentre la Virtus ha perso 78-68 sul campo del Fenerbahce.

Per Milano il fattore campo diventa quindi particolarmente importante: infatti i favori del pronostico vanno verso i padroni di casa, favoriti per la vittoria finale. La squadra di Giuseppe Poeta deve evitare un secondo passo falso consecutivo, mentre la Virtus affronta la terza gara esterna ravvicinata tra campionato ed Eurolega. Il coach bolognese Alex Mumbru ha sottolineato alla vigilia la difficoltà della sfida e la necessità di mantenere alto il livello di intensità nonostante il calendario.

Il momento dell’Olimpia Milano

L’

arriva al derby dopo una prima giornata europea complicata, nella quale il Partizan ha sfruttato un netto cambio di ritmo nel finale per imporsi 92-76. In campionato, invece, Milano ha reagito superando Trieste 83-79.

Il roster di Giuseppe Poeta offre molte soluzioni sul perimetro: RJ Cole, Darius Thompson, Marko Guduric, Devon Hall, Leandro Bolmaro, Stefano Tonut e Garrison Mathews possono alternarsi nella gestione del pallone e nella produzione offensiva. Sotto canestro, Devin Booker, Ousmane Diop e Moses Wright garantiscono fisicità e diverse possibilità nel pick and roll.

Il punto indicato dallo stesso Poeta alla vigilia è la difesa in fase di transizione. Milano dovrà impedire alla Virtus di trasformare recuperi e rimbalzi in possessi rapidi, limitando soprattutto le palle perse che possono aprire il campo agli esterni bolognesi.

Il momento della Virtus Bologna

La

ha perso l’esordio europeo contro il Fenerbahce per 78-68, ma ha poi mostrato una risposta immediata in campionato, imponendosi sul campo di Varese. La squadra di Alex Mumbru arriva quindi al derby con un'identità già abbastanza definita sul piano atletico e della gestione del ritmo.

Il roster presenta Daniel Hackett come elemento di esperienza nella costruzione del gioco, affiancato da Trent Frazier, Marcus Carr, Tommaso Baldasso e Davide Casarin. Tra gli esterni e le ali ci sono Wendell Moore, Kessler Edwards, Bobi Klintman e Derrick Alston, mentre Momo Diouf e Aliou Diarra rappresentano due riferimenti nel reparto lunghi. Kevin Kokila sarà invece indisponibile a causa di un infortunio. L'obiettivo della Virtus sarà quello di giocare a ritmo alto, sfruttando atletismo e campo aperto. Proprio per questo il controllo delle palle perse e del primo passaggio dopo il rimbalzo sarà uno dei punti centrali del derby.

Le chiavi tattiche di Olimpia Milano-Virtus Bologna

La chiave principale è la

. Milano dovrà correre all’indietro con cinque giocatori e impedire alla Virtus di creare vantaggi prima che la difesa possa schierarsi.

Nel gioco a metà campo sarà invece importante il

dell’Olimpia. La capacità di Cole, Thompson e Guduric di coinvolgere i lunghi può costringere Bologna a scegliere tra contenimento, cambio e aiuto dal lato debole.

Un altro duello riguarderà il rimbalzo offensivo. Diouf, Diarra e le ali della Virtus possono aumentare il numero dei possessi con la fisicità vicino al ferro, mentre Milano dovrà proteggere l’area dopo ogni conclusione. Sicuramente ci si aspetta una partenza aggressiva da parte dei padroni di casa, mentre dall'altro lato è probabile aspettarsi più gestione e più calma per assorbire le sortite offensive avversarie soprattutto nelle prime frazioni del confronto.

I probabili quintetti iniziali di Olimpia Milano-Virtus Bologna

RJ Cole, Marko Guduric, Stefano Tonut, Alec Peters, Devin Booker.

Virtus Bologna: Trent Frazier, Daniel Hackett, Wendell Moore, Derrick Alston, Momo Diouf.