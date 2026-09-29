Panathinaikos-Lione è una delle sfide della seconda giornata di Eurolega 2026/27. La partita è in programma mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 20:15 italiane al Telekom Center Athens. Il Panathinaikos ha iniziato la stagione europea con il netto successo per 91-72 contro Paris Basketball, mentre l'ASVEL ha superato il Maccabi Tel Aviv per 84-74. VEDI PANATHINAIKOS-LIONE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Panathinaikos-Lione in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nella programmazione della seconda giornata di Eurolega. La competizione 2026/27 è trasmessa in Italia da

, con la possibilità di seguire le gare anche attraverso

, secondo la programmazione prevista per la stagione.

Partita: Panathinaikos-Lione

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 2ª

Data: mercoledì 30 settembre 2026

Orario: 20:15

Palazzetto: Telekom Center Athens, Atene

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Panathinaikos-Lione: data, orario e informazioni sulla partita

Il

arriva all'appuntamento europeo dopo aver dominato Paris Basketball con un 91-72 nella prima giornata. La formazione greca ha poi affrontato il PAOK in Super Cup, perdendo 84-82 il 26 settembre. Il calendario propone quindi subito una nuova gara casalinga di Eurolega, con l'obiettivo di dare continuità al convincente esordio europeo.

Il Lione, identificato in Eurolega come LDLC ASVEL Villeurbanne, ha invece iniziato la competizione battendo il Maccabi Tel Aviv per 84-74. La squadra francese si presenta dunque ad Atene con un successo già alle spalle e con l'intenzione di mettere alla prova una delle formazioni più attrezzate della competizione.

Il momento del Panathinaikos

Il

dispone di un roster ricco di talento ed esperienza. La squadra è guidata da

e può contare su giocatori come

.

Da monitorare, però, la situazione di Juancho Hernangómez, alle prese con uno spasmo muscolare all'adduttore destro e valutato quotidianamente. La sua eventuale assenza potrebbe modificare le rotazioni nel reparto lunghi e condizionare alcune scelte anche a gara in corso.

Il momento del Lione

L'

ha iniziato il proprio percorso europeo con una vittoria per 84-74 sul Maccabi. La squadra francese ha chiuso quella partita con il 46,6% dal campo e il 47,1% da tre, mostrando una buona efficacia offensiva.

Nel roster figurano Tremont Waters, Hugo Besson, Myles Cale, Edwin Jackson, David Lighty, Yves Pons, Nate Sestina, Mathis Dossou-Yovo e Bodian Massa, elementi che garantiscono diverse soluzioni tra perimetro e area.

Le chiavi tattiche di Panathinaikos-Lione

Il primo tema sarà la capacità del

senza concedere all'ASVEL troppi tiri aperti. La formazione greca ha mostrato contro Paris una notevole produzione offensiva, ma dovrà mantenere alta la concentrazione difensiva contro una squadra che all'esordio ha tirato con percentuali molto positive dall'arco.

Sarà importante anche la battaglia a rimbalzo. Il Panathinaikos ha catturato 45 rimbalzi contro i 31 di Paris, mentre ASVEL ne ha raccolti 29 contro Maccabi. La presenza dei lunghi e la gestione delle seconde opportunità potrebbero quindi incidere sull'equilibrio della sfida.

I probabili quintetti iniziali di Panathinaikos-Lione

Kostas Sloukas, Kendrick Nunn, Jerian Grant, Nigel Hayes-Davis, Mathias Lessort

Lione: Tremont Waters, Hugo Besson, Myles Cale, Yves Pons, Bodian Massa