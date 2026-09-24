L’Olimpia Milano debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega sul campo del Partizan Belgrado, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 20:45, con la partita in programma alla Belgrade Arena. Per la formazione biancorossa, guidata da Giuseppe Poeta, si tratta del primo impegno europeo di una stagione iniziata con il successo in Supercoppa italiana, mentre il Partizan di Joan Penarroya torna in campo davanti al proprio pubblico per inaugurare il nuovo percorso europeo.VEDI PARTIZAN-MILANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Partizan-Milano in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in Italia su

, con la possibilità di seguire l’incontro anche in streaming attraverso

. La partita è inserita nella programmazione Sky della prima giornata di Eurolega, con diretta prevista venerdì 25 settembre alle 20:45.

Partizan-Milano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Partizan-Milano

Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Data: venerdì 25 settembre 2026

Orario: 20:45

Palazzetto: Belgrade Arena, Belgrado

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Partizan

Il

si presenta al debutto con un roster ricco di giocatori di esperienza internazionale e con

alla guida tecnica. Tra gli elementi più importanti del gruppo figurano

. Il club ha inoltre inserito diversi giovani nel progetto, mantenendo una struttura particolarmente profonda.

La squadra serba ha iniziato la preparazione estiva alla Belgrade Arena già ad agosto, con Penarroya e il suo staff impegnati nella costruzione di un gruppo che combina talento perimetrale e fisicità sotto canestro. Carlik Jones e Luca Vildoza offrono diverse soluzioni nella gestione del pallone, mentre Marinkovic rappresenta uno dei riferimenti del reparto esterni.

Il momento dell’Olimpia Milano

L’

arriva al debutto europeo dopo una profonda rivoluzione del roster e con

confermato alla guida tecnica. La squadra campione d’Italia ha inserito diversi nuovi giocatori, tra cui

, mentre sono rimasti elementi come Devin Booker, Stefano Tonut, Leandro Bolmaro, Devon Hall, Diego Flaccadori, Giampaolo Ricci e Ousmane Diop.

La formazione biancorossa ha iniziato la stagione ufficiale conquistando la Supercoppa italiana, mentre il percorso di preparazione ha permesso a Poeta di inserire progressivamente i nuovi arrivati. Tra le novità più interessanti c’è Garrison Mathews, guardia americana reduce da 329 presenze NBA, arrivato per aggiungere pericolosità al tiro perimetrale.

Le chiavi tattiche di Partizan-Milano

La sfida propone un confronto tra due squadre dotate di grande profondità nel reparto degli esterni. Il

può affidarsi alla creatività di Jones e Vildoza, cercando di aumentare il ritmo e sfruttare la qualità dei propri portatori di palla. Milano dovrà invece trovare equilibrio tra le iniziative dei nuovi playmaker e la capacità dei suoi tiratori di aprire il campo.

Sotto canestro sarà importante la gestione dei possessi e dei rimbalzi, con il Partizan che può contare sulla fisicità di Lauvergne e Hayes, mentre l’Olimpia dispone di Booker e Diop e di ali capaci di giocare anche lontano dal ferro. La gestione delle palle perse e la difesa sul perimetro potrebbero quindi incidere molto sull’esito del debutto europeo.

I probabili quintetti iniziali di Partizan-Milano

Il Partizan potrebbe affidarsi a

in cabina di regia,

ed

sugli esterni,

da ala forte e

come centro. L’Olimpia dovrebbe invece partire con

,

,

,

e

.

Partizan: Carlik Jones – Vanja Marinkovic – Ethan Thompson – Lamar Stevens – Joffrey Lauvergne

Milano: Darius Thompson – Marko Guduric – Garrison Mathews – Jason Burnell – Devin Booker