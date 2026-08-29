Il Real Madrid torna in campo nella terza giornata della Liga 2026/27 e lo fa davanti al proprio pubblico, dove arriva il neopromosso Malaga. I Blancos hanno iniziato il campionato con due vittorie e sono quindi a punteggio pieno, mentre gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle prime due uscite. La formazione di José Mourinho vuole proseguire la propria marcia e confermare le ottime sensazioni mostrate nelle prime giornate,La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI REAL MADRID-MALAGA IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Real Madrid-Malaga in diretta TV e streaming

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Real Madrid-Malaga: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Real Madrid-Malaga

: Real Madrid-Malaga Competizione : Liga

: Liga Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 17:00

: 17:00 Stadio : Santiago Bernabeu

: Santiago Bernabeu Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà domenica 30 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Real Madrid vuole allungare la propria striscia positiva e restare a punteggio pieno, mentre il Malaga proverà a sorprendere i padroni di casa dopo aver conquistato il primo punto stagionale.

Il momento di forma del Real Madrid

L'inizio della nuova stagione ha restituito entusiasmo al Real Madrid, che dopo un'annata poco soddisfacente sembra aver ritrovato energia e convinzione. Le prime due giornate di Liga hanno portato altrettante vittorie, permettendo ai Blancos di guardare tutti dall'alto della classifica. La squadra di Mourinho ha dovuto soffrire all'esordio contro l'Espanyol, riuscendo a trovare il gol decisivo soltanto nel finale grazie al giovane Espi, dopo le reti di Bellingham e Calatrava.

Molto più convincente è stata invece la seconda uscita contro la Real Sociedad, travolta con un netto 4-1. Il grande protagonista dell'incontro è stato Kylian Mbappé, autore di una tripletta, mentre Vinicius ha completato il poker. Il francese ha quindi già iniziato la stagione con numeri importanti e rappresenta una delle principali armi a disposizione di Mourinho. Contro il Malaga, il Real Madrid avrà l'opportunità di centrare la terza vittoria consecutiva e continuare a costruire un percorso da protagonista.

Il momento di forma del Malaga

Il Malaga ha invece vissuto un avvio di campionato più complicato, ma è riuscito a conquistare il primo punto della stagione nell'ultima giornata. La neopromossa ha debuttato proprio a Madrid, sul campo dell'Atletico, resistendo per 70 minuti prima di subire le due reti decisive nella parte finale dell'incontro. Il 2-0 contro i Colchoneros ha comunque mostrato una squadra capace di mantenere a lungo grande ordine e compattezza.

La risposta è arrivata nella sfida casalinga contro il Deportivo La Coruna, terminata 1-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo pochi minuti con Aubameyang, ma Chupe ha ristabilito la parità trasformando un calcio di rigore al 34'. Il Malaga avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più, ma il risultato ha comunque permesso alla squadra di Funes di muovere la classifica. Ora arriva un'altra trasferta nella capitale, questa volta contro il Real Madrid, in cui l'obiettivo sarà soprattutto confermare la solidità mostrata nelle prime uscite.

MADRID, SPAGNA - 26 AGOSTO: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia con i compagni il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad allo stadio Santiago Bernabeu il 26 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Le probabili formazioni di Real Madrid-Malaga

Il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Courtois sarà il portiere, con Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella in difesa. Valverde e Bernardo Silva formeranno la coppia in mezzo al campo, mentre Guler, Bellingham e Vinicio agiranno alle spalle di Mbappé.

Il Malaga dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1. Herrero sarà protetto da Puga, Recio, Galilea e Rafita, con Merino davanti alla difesa. Larrubia, Dotor, Lorenzo e Joaquin completeranno la linea di centrocampo, mentre Chupe sarà il riferimento offensivo.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Vinicio; Mbappé.

Malaga (4-1-4-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Merino; Larrubia, Dotor, Lorenzo, Joaquin; Chupe.