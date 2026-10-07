Real Madrid-Partizan va in scena giovedì 8 ottobre alle 20:45 al Movistar Arena di Madrid, nella quarta giornata della regular season di Eurolega 2026/27. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con tre sconfitte consecutive, mentre il Partizan ha iniziato il torneo con tre vittorie, l'ultima delle quali ottenuta in rimonta contro il Bayern per 86-84. VEDI REAL MADRID-PARTIZAN IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitu permette di accedere allo streaming di Real Madrid-Partizan. Dove vedere Real Madrid-Partizan in diretta TV e streaming La quarta giornata di Eurolega viene trasmessa in Italia da Sky Sport, con le gare disponibili anche in streaming su NOW. La programmazione di Sky per l'8 ottobre comprende gli appuntamenti della nuova giornata europea, mentre Real Madrid-Partizan è fissata alle 20:45. Partita: Real Madrid-Partizan

Real Madrid-Partizan Competizione: Eurolega 2026/27

Eurolega 2026/27 Giornata: 4ª giornata

4ª giornata Data: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Palazzetto: Movistar Arena, Madrid

Movistar Arena, Madrid Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu Real Madrid-Partizan: data, orario e informazioni sulla partita Il confronto arriva in un momento completamente diverso per le due squadre. Il Real Madrid ha perso le prime tre partite di Eurolega per la prima volta nella propria storia, cadendo contro Dubai, Anadolu Efes e Hapoel Tel Aviv. Nell'ultima gara, terminata 102-98 a Sofia, i blancos hanno però mostrato una reazione importante dopo essere stati sotto anche di 22 punti: nel terzo quarto hanno piazzato un parziale di 32-12, arrivando anche a mettere il naso avanti. Il Partizan, invece, ha aperto la stagione europea con tre successi. Dopo il 92-76 contro Milano sono arrivati il 92-79 sul campo del Paris e l'86-84 contro il Bayern. A Monaco la squadra di Joan Peñarroya ha recuperato uno svantaggio di 13 punti, segnando 29 punti nell'ultimo quarto e ribaltando una partita che sembrava indirizzata verso i tedeschi. Il momento del Real Madrid Pedro Martinez deve trovare rapidamente una soluzione ai problemi emersi nelle prime tre giornate, soprattutto nella gestione dei passaggi a vuoto difensivi. Il Real ha comunque ricevuto segnali importanti da Theo Maledon, autore di 26 punti, 5 rimbalzi e 7 assist contro Hapoel, e da Walter Tavares, che ha chiuso con 14 punti e 13 rimbalzi. La nuova struttura dei blancos mette insieme esperienza e talento atletico: Facundo Campazzo resta il principale riferimento nella gestione del pallone, mentre Maledon porta creazione dal palleggio e Luwawu-Cabarrot aggiunge fisicita e tiro sugli esterni. Nel reparto lunghi, Tavares rimane il punto di riferimento per protezione del ferro e gioco interno, con Chuma Okeke, Usman Garuba, Damian Jones e Olivier Sarr a completare le alternative disponibili. Il momento del Partizan Il Partizan di Joan Peñarroya ha invece trovato subito una struttura molto competitiva. Il principale motore offensivo è Carlik Jones, che nelle prime due vittorie aveva già prodotto 40 punti complessivi, con 7,5 assist di media e una percentuale del 50% da tre. Anche contro il Bayern il playmaker ha avuto un ruolo decisivo nella rimonta del quarto periodo. La qualità del reparto esterni non si limita a Jones: Luca Vildoza ha segnato 16 punti contro Paris con 7/9 al tiro, mentre Alessandro Pajola porta pressione sulla palla e intensità difensiva. Sotto canestro Tonye Jekiri rappresenta un riferimento fisico importante: contro il Bayern è stato il miglior realizzatore del Partizan con 17 punti. Il roster comprende inoltre Vanja Marinkovic, Ethan Thompson, Lamar Stevens, Mario Nakic e Kevarrius Hayes, mentre Bandja Sy è stato aggiunto con un contratto a breve termine dopo l'infortunio di Derek Willis. Le chiavi tattiche di Real Madrid-Partizan Il primo tema sarà il controllo del ritmo imposto da Carlik Jones. Il playmaker del Partizan cerca spesso di attaccare il primo difensore per creare vantaggi e costringere la retroguardia a collassare, aprendo poi spazio agli esterni. Il Real dovrà quindi evitare di concedere transizioni e seconde opportunita, due situazioni che possono permettere al Partizan di trasformare il proprio atletismo in parziali rapidi. Dall'altra parte, Tavares può diventare il principale punto di riferimento per attaccare il pitturato e costringere i serbi a modificare gli aiuti difensivi. Sara interessante anche il confronto tra Maledon e gli esterni del Partizan: il francese ha già dimostrato di poter assumere un volume offensivo elevato, ma Madrid avrà bisogno di una maggiore continuità collettiva per evitare che la produzione dei singoli venga vanificata dai passaggi a vuoto. I probabili quintetti iniziali di Real Madrid-Partizan Le scelte possono ancora cambiare in base alle condizioni fisiche e alle rotazioni utilizzate alla vigilia, ma le ultime formazioni impiegate permettono di delineare una possibile base di partenza. Il Real ha utilizzato contro Hapoel Campazzo, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Jantunen e Tavares, mentre il Partizan può affidarsi al nucleo che ha costruito il suo 3-0 iniziale. Real Madrid: Facundo Campazzo, Timothe Luwawu-Cabarrot, Alberto Abalde, Mikael Jantunen, Walter Tavares Partizan: Carlik Jones, Luca Vildoza, Vanja Marinkovic, Ethan Thompson, Tonye Jekiri