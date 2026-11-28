Donyell Malen ha già eguagliato il primato di gol di un giocatore della Roma in un anno solare di Serie A, quello di Pedro Manfredini, e domenica può superarlo. Intorno a lui, una squadra che non ha ancora perso in campionato e un ex tutt'altro che banale in panchina avversaria: Ivan Juric. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono secondi con 30 punti, a due dalla Lazio capolista, e vantano il miglior attacco del torneo. Il Monza arriva dal 3-0 alla Fiorentina, successo che ha spezzato una serie di quattro sconfitte e lo ha portato fuori dalla zona retrocessione.

In trasferta, però, i brianzoli hanno raccolto solo un punto in sei partite. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Roma-Monza in diretta TV e streaming

, tredicesima giornata di, si giocaallo, con arbitro Collu. La diretta è su, che trasmette tutte le partite del campionato, e su, al canale, oltre che su. Per lo streaming si usano l'app DAZN su smart TV, computer, smartphone e tablet, oppure il canale DAZN su Sky per chi ha Zona DAZN. Il collegamento parte alle 17:30, la telecronaca su DAZN è di Santi e Di Gennaro.

MONZA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Gustavo Varela dell'AC Monza festeggia dopo aver segnato il secondo gol della propria squadra durante la partita di Serie A tra AC Monza e Cagliari Calcio allo stadio U-Power il 19 ottobre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il momento di forma della Roma

I giallorossi hanno un passo da grande squadra. Sono ancora imbattuti in campionato, hanno realizzato almeno tre gol in ognuna delle ultime cinque giornate, compreso il 5-1 a Parma con quattro reti di Malen, e arrivano dal 2-2 con il PSG in Champions League, una partita rimasta in equilibrio fino alla fine.

Gasperini dovrà fare scelte dopo la trasferta parigina: a Parigi aveva lasciato in panchina Malen, Dybala e Cristante, poi decisivi nella ripresa. Mancano Pellegrini e Rensch, mentre Ghilardi è in vantaggio su Mancini al centro della difesa, apparso in difficoltà in Francia.

Il momento di forma del Monza

Il successo sulla Fiorentina ha cambiato il clima in casa brianzola. Il 3-0, firmato dalla doppietta di Gustavo Varela e dal gol di Robinson, è la terza vittoria stagionale, tutte arrivate davanti al pubblico del Brianteo. Il problema è lontano da casa: cinque sconfitte in sei gare esterne e un reparto difensivo che ha incassato troppo.

L'attacco, invece, funziona: Varela, rigorista e protagonista, ha segnato undici gol in campionato e rincorre Malen nella classifica dei marcatori. Juric ritrova l'Olimpico da ex e la squadra di un maestro come Gasperini, da cui ha preso diversi principi di gioco. Non ci sono Ciurria, Folorunsho, Maye e Ngonge.

PARIGI, FRANCIA – 25 NOVEMBRE: I giocatori della Roma schierati in campo prima della partita della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e AS Roma, disputata al Parc des Princes il 25 novembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La chiave tattica della partita

La Roma dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, il Monza con il 3-5-2. I padroni di casa costruiscono con Cristante e Kone in mezzo, spingono sugli esterni Lulli e Wesley e cercano Dybala e Rodrigo Mora alle spalle di Malen. Gli ospiti rispondono con cinque uomini in mediana, tra cui Pessina e Akinsanmiro, e puntano su Robinson e Varela per colpire in ripartenza.

Per i giallorossi, il protagonista è Malen: in stato di grazia, può battere il record di Manfredini e trascinare la squadra. Per gli ospiti, il nome è Varela: il bomber brianzolo ha segnato anche in trasferta ed è l'unico in grado di pungere una difesa ordinata.

Le probabili formazioni di Roma-Monza

Gasperini potrebbe cambiare qualcosa in difesa rispetto a Parigi, con Ghilardi e Ndicka accanto a Hermoso, e punta su Dybala e Mora alle spalle di Malen. Juric conferma il sistema visto contro la Fiorentina, con Varela e Robinson in attacco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Varela. Allenatore: Ivan Juric

Roma-Monza: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Roma-Monza

: Roma-Monza Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 29 novembre

: domenica 29 novembre Orario : 18:00

: 18:00 Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 29 novembre