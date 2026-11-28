All'Olimpico la Roma imbattuta di Gasperini sfida il Monza di Juric, con Malen a caccia di nuovi record.
Storia e tradizione, la coreografia del PSG per la sfida contro la Roma
Donyell Malen ha già eguagliato il primato di gol di un giocatore della Roma in un anno solare di Serie A, quello di Pedro Manfredini, e domenica può superarlo. Intorno a lui, una squadra che non ha ancora perso in campionato e un ex tutt'altro che banale in panchina avversaria: Ivan Juric. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono secondi con 30 punti, a due dalla Lazio capolista, e vantano il miglior attacco del torneo. Il Monza arriva dal 3-0 alla Fiorentina, successo che ha spezzato una serie di quattro sconfitte e lo ha portato fuori dalla zona retrocessione.
In trasferta, però, i brianzoli hanno raccolto solo un punto in sei partite. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Roma-Monza in diretta TV e streamingRoma-Monza, tredicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 29 novembre alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, con arbitro Collu. La diretta è su DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato, e su Sky, al canale 251, oltre che su NOW. Per lo streaming si usano l'app DAZN su smart TV, computer, smartphone e tablet, oppure il canale DAZN su Sky per chi ha Zona DAZN. Il collegamento parte alle 17:30, la telecronaca su DAZN è di Santi e Di Gennaro.
Il momento di forma della Roma
I giallorossi hanno un passo da grande squadra. Sono ancora imbattuti in campionato, hanno realizzato almeno tre gol in ognuna delle ultime cinque giornate, compreso il 5-1 a Parma con quattro reti di Malen, e arrivano dal 2-2 con il PSG in Champions League, una partita rimasta in equilibrio fino alla fine.
Gasperini dovrà fare scelte dopo la trasferta parigina: a Parigi aveva lasciato in panchina Malen, Dybala e Cristante, poi decisivi nella ripresa. Mancano Pellegrini e Rensch, mentre Ghilardi è in vantaggio su Mancini al centro della difesa, apparso in difficoltà in Francia.
Il momento di forma del Monza
Il successo sulla Fiorentina ha cambiato il clima in casa brianzola. Il 3-0, firmato dalla doppietta di Gustavo Varela e dal gol di Robinson, è la terza vittoria stagionale, tutte arrivate davanti al pubblico del Brianteo. Il problema è lontano da casa: cinque sconfitte in sei gare esterne e un reparto difensivo che ha incassato troppo.
L'attacco, invece, funziona: Varela, rigorista e protagonista, ha segnato undici gol in campionato e rincorre Malen nella classifica dei marcatori. Juric ritrova l'Olimpico da ex e la squadra di un maestro come Gasperini, da cui ha preso diversi principi di gioco. Non ci sono Ciurria, Folorunsho, Maye e Ngonge.
La chiave tattica della partita
La Roma dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, il Monza con il 3-5-2. I padroni di casa costruiscono con Cristante e Kone in mezzo, spingono sugli esterni Lulli e Wesley e cercano Dybala e Rodrigo Mora alle spalle di Malen. Gli ospiti rispondono con cinque uomini in mediana, tra cui Pessina e Akinsanmiro, e puntano su Robinson e Varela per colpire in ripartenza.
Per i giallorossi, il protagonista è Malen: in stato di grazia, può battere il record di Manfredini e trascinare la squadra. Per gli ospiti, il nome è Varela: il bomber brianzolo ha segnato anche in trasferta ed è l'unico in grado di pungere una difesa ordinata.
Le probabili formazioni di Roma-Monza
Gasperini potrebbe cambiare qualcosa in difesa rispetto a Parigi, con Ghilardi e Ndicka accanto a Hermoso, e punta su Dybala e Mora alle spalle di Malen. Juric conferma il sistema visto contro la Fiorentina, con Varela e Robinson in attacco.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Varela. Allenatore: Ivan Juric
Roma-Monza: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà domenica 29 novembre
- Partita: Roma-Monza
- Competizione: Serie A
- Data: domenica 29 novembre
- Orario: 18:00
- Stadio: Stadio Olimpico
- Diretta tv: Dazn
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