La sfida di tennis tra Aryna Sabalenka e Moyuka Uchijima è valida per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Toronto, in Canada, e si gioca nella notte tra martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto alle ore 01:00. Un confronto sulla carta molto sbilanciato tra la numero uno del mondo e una giocatrice giapponese arrivata al secondo turno dopo una vittoria importante. Il National Bank Open è uno dei tornei WTA 1000 più prestigiosi della stagione e rappresenta un appuntamento fondamentale nella preparazione verso gli US Open. Sabalenka guida il tabellone come prima testa di serie del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Uchijima ha conquistato l'accesso al match contro la campionessa bielorussa superando Cristina Bucsa al primo turno in due set, mentre Sabalenka entra in scena direttamente al secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie.

Aryna Sabalenka: caratteristiche e carriera

Aryna Sabalenka, nata nel 1998 in Bielorussia, è una delle giocatrici più dominanti del tennis mondiale. Numero uno del ranking WTA, ha conquistato diversi titoli Slam, tra cui gli Australian Open 2023 e 2024, oltre a numerosi trofei WTA 1000 che l'hanno consacrata come una delle migliori giocatrici della sua generazione.

Il suo tennis è basato sulla potenza pura: servizio devastante, diritto esplosivo e grande aggressività da fondo campo. Sabalenka è una delle giocatrici che riesce a produrre maggiore velocità con i propri colpi e, quando trova continuità, può dominare gli scambi contro qualsiasi avversaria.

Moyuka Uchijima: caratteristiche e carriera

Moyuka Uchijima, nata nel 2001 in Giappone, è una tennista che negli ultimi anni ha scalato il ranking grazie ai risultati ottenuti soprattutto nel circuito ITF e nei tornei WTA di livello inferiore. La giapponese si sta affacciando con maggiore continuità ai grandi appuntamenti del circuito maggiore, cercando di consolidare la propria posizione tra le migliori giocatrici al mondo.

Il suo stile di gioco è basato sulla regolarità e sulla capacità di mantenere un ritmo elevato da fondo campo. Uchijima predilige gli scambi lunghi, sfrutta la velocità negli spostamenti e cerca di mettere pressione alle avversarie attraverso continuità e precisione più che attraverso la potenza.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka arriva a Toronto con grandi ambizioni dopo una stagione nella quale ha confermato il proprio status ai vertici del circuito. La bielorussa punta a sfruttare la tournée americana sul cemento per ritrovare il massimo della condizione in vista dello Slam di New York.

Uchijima invece vive un momento molto importante della propria carriera. La vittoria contro Bucsa al primo turno del WTA 1000 canadese rappresenta un risultato significativo e le permette di affrontare la numero uno del mondo con grande fiducia e senza particolari pressioni.

Pronostico

Il cemento di Toronto è una superficie che esalta le giocatrici aggressive e dotate di un servizio importante, motivo per cui le caratteristiche di Aryna Sabalenka sembrano adattarsi perfettamente alle condizioni del torneo. La bielorussa può sfruttare la propria potenza per accorciare gli scambi e impedire a Uchijima di entrare nella partita.

La giapponese dovrà puntare sulla resistenza, sulla precisione e sulla capacità di allungare gli scambi per provare a mettere in difficoltà la numero uno del mondo. In un WTA 1000, però, il livello di concentrazione richiesto è altissimo e il margine di errore contro una giocatrice come Sabalenka è minimo.

Il pronostico è nettamente dalla parte di Aryna Sabalenka, favorita per il passaggio del turno. La superiorità tecnica, la potenza dei colpi e l'esperienza nei grandi appuntamenti fanno pensare a una vittoria della bielorussa in due set, anche se Uchijima proverà a giocarsi le proprie chance senza nulla da perdere.

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