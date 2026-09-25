In occasione della 7ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 20:30 si affrontano Sambenedettese e Campobasso allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa sono ancora senza vittorie e hanno raccolto 2 punti nelle prime sei giornate, mentre il Campobasso si presenta all'appuntamento con 6 punti. Nell'ultimo turno la Samb ha pareggiato 1-1 sul campo della Pianese, mentre i molisani hanno dilapidato un doppio vantaggio contro il Pineto, venendo raggiunti sul 2-2 nel finale.VEDI SAMBENEDETTESE-CAMPOBASSO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Sambenedettese ha interrotto a Piancastagnaio una serie di sconfitte consecutive, mentre il Campobasso ha confermato una buona produzione offensiva ma anche qualche difficoltà nel proteggere il risultato. Per seguire le gare disponibili in diretta suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Sambenedettese-Campobasso.

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Sambenedettese-Campobasso: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Sambenedettese-Campobasso

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: B

Giornata: 7ª

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go e NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il club rossoblù ha confermato ufficialmente data, orario e sede dell'incontro, che si giocherà al Riviera delle Palme.

Il momento della Sambenedettese

La

arriva alla sfida con il Campobasso dopo aver conquistato il secondo punto della propria stagione. L'1-1 contro la Pianese ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, con

autore del vantaggio rossoblù al 32' prima del pareggio di Bellini nella ripresa.

La squadra marchigiana ha però pagato ancora una volta alcuni episodi sfavorevoli: contro la Pianese Agostino Camigliano è stato espulso nella ripresa, lasciando la Samb in inferiorità numerica nel finale. Boscaglia ha alternato la difesa a tre e quella a quattro nelle ultime uscite, con Krapikas, Zini, Pezzola, Gigli, Candellori, Piccoli e Nicoli tra gli elementi maggiormente utilizzati nell'ultimo incontro.

Il momento del Campobasso

Il

arriva invece da un pareggio dal sapore amaro. Contro il Pineto i rossoblù hanno costruito un doppio vantaggio già nel primo tempo grazie a

, mostrando per larghi tratti una buona capacità di gestione della gara. Nel finale, però, Pistillo e Scheffer hanno riportato il risultato sul 2-2 tra l'85' e l'89'.

Con 6 punti raccolti nelle prime sei giornate, il Campobasso ha alternato vittorie, sconfitte e pareggi, ma nelle ultime due partite ha conquistato due punti contro Grosseto e Pineto. La formazione di Donati ha inoltre segnato cinque gol nelle ultime due gare, confermando una fase offensiva capace di produrre diverse occasioni.

Le probabili formazioni di Sambenedettese-Campobasso

La

dovrebbe ripartire dagli uomini maggiormente utilizzati da Boscaglia nelle ultime partite, con Krapikas tra i pali e una linea difensiva che potrebbe essere modificata anche in considerazione dell'espulsione di Camigliano contro la Pianese. Candellori e Piccoli sono candidati alla conferma in mezzo al campo, mentre Sgarbi e Stabile restano riferimenti offensivi. Le scelte definitive dipenderanno dalle condizioni dei giocatori e dalle eventuali decisioni disciplinari successive all'ultimo turno.

Il Campobasso dovrebbe invece mantenere una struttura vicina al 4-3-1-2 utilizzato contro il Pineto. Apsits potrebbe essere confermato in porta, con Cristallo, Papini, Celesia e Capoferri davanti a lui. Agazzi, Gargiulo e Fogliata sono candidati per il centrocampo, mentre Stoppa potrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Carfora e Prado.

Sambenedettese (3-5-2): Krapikas; Zini, Pezzola, Gigli; Nicoli, Candellori, Piccoli, Tunjov, Plicco; Sgarbi, Stabile. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Campobasso (4-3-1-2): Apsits; Cristallo, Papini, Celesia, Capoferri; Agazzi, Gargiulo, Fogliata; Stoppa; Carfora, Prado. Allenatore: Massimo Donati.