L'Eliteserien 2026 prosegue con la quindicesima giornata, che propone la sfida tra Sarpsborg 08-HamKam, in programma domenica 26 luglio alle ore 17:00. Al Sarpsborg Stadion va in scena un confronto diretto per la parte sinistra della classifica: entrambe le squadre sono appaiate a 18 punti, con il Sarpsborg 08 settimo e l'HamKam ottavo, divise soltanto dalla differenza reti.

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Il Sarpsborg 08 vuole sfruttare il fattore campo

Il

arriva all'appuntamento con l'obiettivo di conquistare una vittoria che gli consentirebbe di staccare una diretta concorrente e avvicinarsi alla zona europea. Davanti ai propri tifosi, la formazione di casa cercherà di imporre il proprio ritmo e di sfruttare il fattore campo per fare la differenza.

La squadra punterà su intensità e organizzazione, cercando di prendere il controllo della gara fin dai primi minuti e creare occasioni da gol.

L'HamKam cerca il sorpasso in classifica

L'

affronta la trasferta con la possibilità di superare proprio il Sarpsborg 08 in graduatoria. La formazione ospite ha raccolto gli stessi punti dei rivali e vuole confermare il buon rendimento mostrato finora, provando a conquistare un successo esterno di grande valore.

Gli ospiti cercheranno di disputare una gara equilibrata, puntando sulla solidità difensiva e sulla capacità di sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa.

Il momento delle due squadre

Con entrambe le squadre ferme a

, la sfida rappresenta un importante scontro diretto per consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica. Una vittoria potrebbe permettere a una delle due di avvicinare il gruppo che lotta per i piazzamenti europei.

Sia il Sarpsborg 08 sia l'HamKam arrivano con l'obiettivo di dare continuità al proprio percorso stagionale e conquistare tre punti che avrebbero un peso significativo in una classifica ancora molto corta.

Le probabili formazioni di Sarpsborg 08-HamKam

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la quindicesima giornata di Eliteserien.

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