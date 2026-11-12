Per la Germania di Jürgen Klopp il viaggio a Belgrado è una tappa quasi obbligata: serve il successo per riavvicinare Olanda e Grecia, ora a +3. L’avversaria è una Serbia con zero punti e un solo obiettivo, evitare l’ultimo posto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il quadro è chiaro: i tedeschi sono terzi con 5 punti, tre in meno delle due battistrada, e per ottenere la certezza del pass devono superare almeno una delle due rivali. I serbi di Veljko Paunovic arrivano alla quinta giornata con quattro sconfitte e la retrocessione in Lega B ormai vicinissima.

All’andata, all’Allianz Arena, finì 2-0 per la Germania con i gol di Bischof e Wirtz. Negli scontri diretti i tedeschi hanno due vittorie, un pareggio e una sconfitta, e quell’unico successo serbo risale ai Mondiali del 2010.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Serbia-Germania in diretta TV e streaming

Il momento di forma della Serbia

, quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di, si giocaallo. La diretta televisiva va in onda su(canale 201). Per lo streaming si può usare l’app, riservata agli abbonati, oppure, anche su smart tv compatibili o dispositivi esterni.

Il bilancio parla da solo: quattro partite, quattro sconfitte. Il cammino è iniziato con l’1-2 contro la Grecia, proseguito con l’1-2 interno con l’Olanda e con lo 0-2 di Monaco contro la Germania, fino al nuovo 2-1 olandese nella gara di ritorno. Il computo recita tre reti segnate e otto subite.

I numeri della striscia sono ancora peggiori: la squadra di Paunovic non vince da cinque partite e incassa gol da tredici gare consecutive. La salvezza dista cinque punti, quindi un passo falso renderebbe la situazione quasi irrecuperabile. Per l’emergenza, mancano Maksimovic, fermato dalla squalifica, oltre ad altri giocatori tra infortuni e diffide. In campo, però, l’attacco ritrova Jovic, mentre a centrocampo c’è l’atalantino Samardzic.

Il momento di forma della Germania

La nuova Germania di Klopp sta ancora cercando la propria identità. Il cammino ha avuto un avvio complicato, con il 1-1 contro l’Olanda e il clamoroso 0-1 con la Grecia, poi è arrivata la risposta: 2-0 alla Serbia all’Allianz Arena e 0-0 ad Atene con la stessa Grecia. Il bilancio dice una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con tre gol segnati e due subiti.

HERZOGENAURACH, GERMANIA - 26 SETTEMBRE: Jürgen Klopp, capo allenatore del Team Germany, parla con il suo portiere Mrac-Andre ter Stegen durante una sessione di allenamento tedesca a Homeground il 26 settembre 2026 a Herzogenaurach, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

I numeri fuori casa preoccupano: in questa edizione i tedeschi hanno pareggiato entrambe le trasferte, realizzando una sola rete. Nelle ultime quattro gare sono arrivati appena tre punti. La novità è il ritorno di Füllkrug, richiamato dopo oltre un anno di assenza e reduce da 12 gol in 10 partite con il Werder Brema, mentre il centrocampo è guidato dal trio del Bayern Kimmich-Pavlovic-Bischof. Fuori Vagnoman e Gnabry, in dubbio Baur.

La chiave tattica della partita

La Germania dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, la Serbia con il 4-4-2. I tedeschi costruiscono con Kimmich e Nmecha davanti alla difesa e con il trio Karl-Wirtz-El Mala alle spalle di Havertz, che Klopp potrebbe utilizzare da falso nueve. I serbi rispondono con due linee da quattro e il tandem Cvetkovic-Jovic in avanti.

Per i tedeschi, il protagonista può essere Wirtz: già a segno all’andata, è l’uomo capace di trovare il passaggio decisivo tra le linee, e con Havertz davanti la sua posizione è ancora più libera. Per i serbi, il nome è Jovic: l’ex Milan è il riferimento offensivo di una squadra che deve inventare qualcosa, e un suo gol potrebbe riaccendere l’ambiente.

Le probabili formazioni di Serbia-Germania

Klopp dovrebbe affidarsi a una squadra collaudata, con Havertz al centro dell’attacco e Füllkrug come alternativa a gara in corso. Paunovic, con parecchie assenze, è atteso su un 4-4-2 con Jovic e Cvetkovic in avanti e Samardzic in mediana.

Serbia (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Babic, Milenkovic, Erakovic; Dragojevic, Zivkovic, Kostic, Samardzic; Cvetkovic, Jovic. Allenatore: Veljko Paunovic

Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Karl, Wirtz, El Mala; Havertz. Allenatore: Jurgen Klopp

Serbia-Germania: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Serbia-Germania

: Serbia-Germania Competizione : Nations League

: Nations League Data : venerdì 13 novembre

: venerdì 13 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Rajko Mitić di Belgrado

: Rajko Mitić di Belgrado Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà venerdì 13 novembre