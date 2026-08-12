La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Shelbourne-Ajax, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:45. Il doppio confronto riparte dal successo per 3-1 dell'Ajax ottenuto nella gara d'andata, un risultato che mette gli olandesi in una posizione favorevole ma non chiude definitivamente il discorso qualificazione.

Lo Shelbourne proverà a sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo dei propri tifosi per tentare una rimonta difficile, mentre l'Ajax punta a gestire il vantaggio conquistato e conquistare l'accesso al turno successivo dei preliminari di Champions League.

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Lo Shelbourne cerca l'impresa davanti ai propri tifosi

Lo

affronta la gara di ritorno con il compito di recuperare due gol di svantaggio dopo la sconfitta per 3-1 maturata ad Amsterdam. La formazione irlandese dovrà disputare una partita aggressiva, cercando di trovare rapidamente la rete che potrebbe riaprire il confronto.

Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per provare a mettere pressione a un avversario di grande tradizione europea.

L'Ajax vuole completare la qualificazione

L'

arriva alla sfida forte del risultato ottenuto nella gara d'andata e con l'obiettivo di amministrare il vantaggio senza correre rischi. Gli olandesi hanno dimostrato superiorità tecnica nel primo confronto e vogliono ora conquistare il pass per il turno successivo.

La squadra ospite dovrà comunque mantenere alta la concentrazione, evitando di concedere occasioni che possano riaprire una qualificazione apparentemente indirizzata.

Il momento della sfida

La partita tra

e

vede gli olandesi partire con un importante vantaggio, ma il calcio europeo ha spesso regalato rimonte sorprendenti. Lo Shelbourne avrà bisogno di una prestazione praticamente perfetta, mentre l'Ajax potrà contare sulla propria esperienza internazionale.

La differenza di due reti nel punteggio complessivo favorisce gli ospiti, ma la gara di ritorno resta un appuntamento da non sottovalutare.

Le probabili formazioni di Shelbourne-Ajax

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

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