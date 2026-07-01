Tutto pronto per le grande sfide del Wimbledon: in questi confronti è vietato sbagliare per poter passare il turno

Carmine Panarella
RD Congo

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La sfida di tennis tra Jannik Sinner e Nuno Borges è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 14:30. Un match che vede il numero uno italiano tra i grandi favoriti del torneo contro un avversario solido e in crescita, pronto a provare a sorprendere sul prestigioso palcoscenico londinese.

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Sinner arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermarsi tra i principali candidati alla vittoria finale. L’azzurro è in uno stato di forma eccellente e può contare su un tennis completo, fatto di grande potenza da fondo campo, servizio sempre più incisivo e straordinaria solidità mentale nei momenti chiave.

Borges, invece, proverà a giocarsi le sue carte con ordine e continuità. Il portoghese è un giocatore molto disciplinato, capace di costruire lo scambio con pazienza e di restare competitivo grazie alla sua regolarità e alla buona gestione dei ritmi.

Dove vedere Sinner-Borges in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Sinner-Borges, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Sinner proverà a imporre subito il proprio ritmo con aggressività e precisione da fondo campo.

Borges cercherà invece di resistere alla pressione dell’azzurro, allungando gli scambi e cercando di sfruttare ogni occasione utile per restare in partita.

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