La sfida di tennis tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki è valida per gli ottavi di finale di Wimbledon e si gioca domenica 5 luglio alle ore 12:00. Un match che vede l’azzurro partire nettamente favorito, ma con il giovane giapponese pronto a vivere una delle partite più importanti della sua carriera sul Centre Court londinese.

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La Sinner arriva con grande continuità e status da top player assoluto, mentre la Mochizuki proverà a sfruttare entusiasmo e leggerezza mentale per provare a sorprendere.

Jannik Sinner: caratteristiche e carriera

Jannik Sinner, nato nel 2001 a San Candido, è il numero uno del tennis mondiale e uno dei giocatori più completi e dominanti della nuova generazione. Nel corso della carriera ha conquistato titoli del Grande Slam e numerosi tornei ATP, affermandosi come punto di riferimento del circuito.

Il suo tennis è basato su potenza controllata, straordinaria pulizia dei colpi da fondo campo e grande solidità mentale. Sull’erba di Wimbledon ha ormai raggiunto una maturità tecnica e tattica che lo rende uno dei principali favoriti.

Shintaro Mochizuki: caratteristiche e carriera

Shintaro Mochizuki, nato nel 2003 in Giappone, è un giovane talento cresciuto nel panorama ATP dopo aver vinto Wimbledon juniores nel 2019. Negli ultimi anni sta cercando di consolidarsi nel circuito maggiore, con risultati incoraggianti nei tornei minori e qualificazioni Slam.

Il suo tennis è ordinato e tecnico, con buona mobilità e capacità di costruire il punto con pazienza. Tuttavia, il salto di livello contro un avversario come Sinner rappresenta una delle sfide più dure della sua carriera.

Dove vedere Sinner-Mochizuki in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Sinner-Mochizuki, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Sinner arriva con grande fiducia, forte della sua continuità nei grandi appuntamenti e della capacità di dettare il ritmo da fondo campo.

Mochizuki cercherà invece di giocare senza pressioni, provando a sorprendere con varietà e coraggio.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che richiede altissimo livello tecnico e mentale, soprattutto nelle fasi finali, dove la pressione diventa decisiva. In questo contesto Jannik Sinner parte nettamente favorito grazie alla sua superiorità tecnica, alla continuità nei colpi e alla capacità di gestire ogni fase del match con grande lucidità. Mochizuki ha sicuramente il vantaggio della spensieratezza e proverà a giocare con aggressività per mettere in difficoltà l’azzurro, ma il divario appare evidente.

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