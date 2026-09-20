In occasione della 6ª giornata del Girone B di Serie C, lunedì 21 settembre alle ore 20:30 si affrontano Spezia e Vis Pesaro allo stadio Alberto Picco di La Spezia. I padroni di casa arrivano alla sfida da primi in classifica con 13 punti, forti di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, mentre gli ospiti occupano l'ultima posizione con appena un punto. Lo Spezia è reduce dal netto 3-0 ottenuto sul campo del Perugia, mentre la Vis Pesaro ha incassato un pesante 4-1 interno contro la Reggiana.VEDI SPEZIA-VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra di Marco Turati ha quindi l'occasione di difendere il primato davanti al proprio pubblico, mentre la Vis Pesaro di Andrea Gennari è chiamata a interrompere una serie negativa che dura da quattro partite consecutive. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Spezia-Vis Pesaro. Dove vedere Spezia-Vis Pesaro in diretta TV e streaming Spezia-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, con la possibilità di seguire la partita in streaming attraverso NOW. La Serie C 2026/27 è infatti trasmessa integralmente da Sky e NOW, mentre una gara a giornata viene proposta anche in chiaro dalla Rai; per questo appuntamento, la programmazione verificata indica Sky Sport e NOW. Per seguire Spezia-Vis Pesaro in streaming sarà necessario: scegliere l'operatore disponibile per la diretta; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Spezia-Vis Pesaro tra gli incontri in programma lunedì 21 settembre; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. La partita inizierà alle 20:30 di lunedì 21 settembre allo stadio Alberto Picco. È quindi consigliabile controllare in anticipo la disponibilità del canale o del servizio streaming scelto e accedere alla piattaforma qualche minuto prima dell'inizio. Spezia-Vis Pesaro: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Spezia-Vis Pesaro

Spezia-Vis Pesaro Competizione: Serie C 2026/27, Girone B

Serie C 2026/27, Girone B Giornata: 6ª giornata

6ª giornata Data: lunedì 21 settembre 2026

lunedì 21 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Alberto Picco, La Spezia

Alberto Picco, La Spezia Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il programma della sesta giornata colloca ufficialmente Spezia-Vis Pesaro alle ore 20:30 di lunedì 21 settembre. Lo Spezia giocherà inoltre la sfida casalinga al Picco, come confermato dalla società ligure. Il momento dello Spezia Lo Spezia arriva alla sfida da capolista del Girone B e con una striscia di risultati che ha dato grande consistenza alla sua partenza stagionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Grosseto nella prima giornata, la squadra di Marco Turati ha raccolto quattro vittorie consecutive contro Campobasso, Sambenedettese, Livorno e Perugia, arrivando a quota 13 punti. Il 3-0 del Curi contro il Perugia ha confermato soprattutto la capacità dello Spezia di colpire attraverso pressione e transizioni offensive. Samuele Capolupo ha raccontato come proprio il recupero alto e la verticalizzazione siano elementi richiesti da Turati: a Perugia il primo gol è nato da una pressione offensiva del giovane esterno, con Cardinali coinvolto nello sviluppo dell'azione e Limonelli autore della rete. Tra i giocatori più importanti in questo avvio ci sono Galo Capomaggio e Kevin Bright, entrambi già a quota due reti, oltre a Simone Mazzocchi, autore del terzo gol nella trasferta di Perugia. La continuità del reparto offensivo e la solidità difensiva, con appena due reti subite nelle prime cinque giornate, rappresentano i principali punti di riferimento per Turati in vista del confronto con la Vis Pesaro. Il momento della Vis Pesaro La Vis Pesaro si presenta al Picco con un solo punto in classifica, conquistato nel 2-2 interno contro il Perugia alla seconda giornata. Dopo quel pareggio sono arrivate quattro sconfitte consecutive contro Ostiamare, Forlì, Pescara e Reggiana, con l'ultimo ko maturato mercoledì scorso nel 4-1 casalingo contro i granata. La formazione di Andrea Gennari ha mostrato qualche spunto offensivo soprattutto attraverso Francesco Nicastro e Amadou Konaté. Nicastro ha segnato contro il Perugia e resta uno dei principali riferimenti offensivi, mentre Konaté ha realizzato l'unica rete della Vis nell'ultima partita contro la Reggiana. Il problema principale resta però la fase difensiva: nelle prime cinque giornate la squadra ha incassato 12 reti. Contro lo Spezia servirà quindi una prestazione più compatta, soprattutto per limitare le iniziative dei padroni di casa sulle fasce e le verticalizzazioni dopo il recupero del pallone. La Vis dovrà inoltre fare i conti con l'assenza di Denis Tonucci per squalifica e con l'indisponibilità di Francesco Dell'Aquila, indicato tra gli assenti per un problema muscolare. Le probabili formazioni di Spezia-Vis Pesaro Lo Spezia dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato anche nelle precedenti uscite. Marco Turati può confermare Alessandro Micai tra i pali, con Motiejus Sapola e Riccardo Sganzerla centrali e Samuele Capolupo sulla corsia mancina. A centrocampo Kevin Bright e Galo Capomaggio dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre alle spalle di Simone Mazzocchi sono candidati Alessandro Cardinali, Carmelo Limonelli e Mert Durmush. La formazione potrà comunque subire qualche variazione considerando il calendario ravvicinato. La Vis Pesaro dovrebbe mantenere il 4-2-3-1, con Alessandro Guarnone in porta e una linea difensiva composta da Niccolò Conti, Michele Rigione, Pietro Giorgini e Gioacchino Barranco. L'assenza di Tonucci può favorire la conferma di Rigione al centro, mentre Nicolò Berengo e Manuel Pucciarelli sono candidati a presidiare la zona centrale. In avanti Amadou Konaté, Manuel Di Paola e Giovanni Gambino possono agire alle spalle di Francesco Nicastro. Spezia (4-2-3-1): Alessandro Micai; Motiejus Sapola, Riccardo Sganzerla, Jérémy Oyono, Samuele Capolupo; Kevin Bright, Galo Capomaggio; Mert Durmush, Alessandro Cardinali, Carmelo Limonelli; Simone Mazzocchi. Allenatore: Marco Turati. Vis Pesaro (4-2-3-1): Alessandro Guarnone; Niccolò Conti, Michele Rigione, Pietro Giorgini, Gioacchino Barranco; Nicolò Berengo, Manuel Pucciarelli; Amadou Konaté, Manuel Di Paola, Giovanni Gambino; Francesco Nicastro. Allenatore: Andrea Gennari.