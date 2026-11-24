Il Manchester United arriva a Lisbona dopo il 4-0 subito con il Liverpool nella prima partita di Mauricio Pochettino, in una fase delicatissima della stagione. Lo Sporting, trascinato da Luis Suárez, ha l'occasione per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Entrambe le squadre hanno da poco cambiato allenatore. I portoghesi hanno affidato la panchina a Paulo Fonseca dopo l'esonero di Rui Borges, e da allora continuano a vincere. Gli inglesi, penultimi in Premier League, trovano un po' di respiro soltanto in Europa, dove la rimonta contro la Roma ha tenuto vivo il sogno playoff. È la prima sfida tra i due club da quasi vent'anni: nei quattro precedenti lo United ha avuto quasi sempre la meglio. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Sporting Lisbona-Manchester United in diretta TV e streaming

Il momento di forma dello Sporting Lisbona

, quinta giornata della fase campionato di, si giocaallo, con arbitro il polacco Szymon Marciniak. La diretta è su, che detiene i diritti della competizione: serve l'abbonamento Sport oppure quello di. Per lo streaming si usano l'app, riservata ai clienti, osu smart TV, computer, smartphone e tablet.

I biancoverdi hanno ritrovato fiducia con il cambio in panchina: da Rui Borges al traghettatore Tiago Fernandes fino a Fonseca, la squadra ha messo insieme cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra cui l'1-0 allo Shakhtar in Champions e l'1-0 al Moreirense all'esordio del nuovo tecnico. In Europa è decima, con gli stessi punti della quarta: battere lo United significherebbe entrare tra le prime otto.

L'unico neo è la sconfitta casalinga con il LASK, che di fatto ha segnato la fine dell'era Borges. In attacco Suárez è in grande spolvero, con quattro gol in Champions, mentre Irankunda è favorito sulla sinistra. Da valutare Debast e Ioannidis, mentre Ba è tornato a disposizione.

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 24: Sporting CP players celebrate at the end of the UEFA Champions League Group C match between Sporting CP and Borussia Dortmund at the Estadio Jose Alvalade on November 24, 2021 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

Il momento di forma del Manchester United

A Manchester il clima è pesante. Dopo l'esonero di Carrick, il debutto di Pochettino è stato un 4-0 in casa del Liverpool, e in classifica il rischio retrocessione è concreto. In Europa la situazione è meno drammatica: i Red Devils hanno 6 punti e sono in zona playoff grazie alla rimonta contro la Roma, da 0-2 a 3-2.

I problemi non mancano. Cunha, miglior marcatore della squadra in Champions, è squalificato per l'espulsione contro i giallorossi, mentre Baleba, Rashford e Šeško sono infortunati. Martínez torna disponibile, Shaw è in dubbio. Il pensiero va anche a Bruno Fernandes, che ritrova da avversario il suo vecchio club.

La chiave tattica della partita

Lo Sporting dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, lo United con il 4-2-3-1. I portoghesi costruiscono con Altimira, Silas Andersen e Doumbia in mezzo e cercano gli esterni Catamo e Irankunda per servire Suárez. Gli inglesi si affidano alla coppia Mainoo-Tielemans per proteggere la difesa e puntano su Mbeumo, Fernandes e Dorgu alle spalle di Zirkzee.

Per i padroni di casa, il protagonista è Suárez: il centravanti, capace di segnare con regolarità in questa stagione, può sfruttare una difesa inglese spesso in difficoltà. Per gli ospiti, il nome è Bruno Fernandes: capitano, regista e rifinitore, ha tutte le motivazioni per trascinare la squadra nella serata da ex.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC all'Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Manchester United

Fonseca dovrebbe confermare l'undici visto con il Moreirense, con Suárez al centro dell'attacco. Pochettino, senza Cunha, può dare spazio a Zirkzee come riferimento offensivo. Nella zona nevralgica del campo, invece, tra le fila degli ospiti potremmo vedere insieme Mazraoui e Kobbe Mainoo, alle spalle del tridente guidato da Bruno Fernandes.

Sporting (4-3-3): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Maxi Araujo; Altimira, Silas Andersen, Doumbia; Catamo, Suarez, Irankunda. Allenatore: Paulo Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Dorgu; Zirkzee. Allenatore: Mauricio Pochettino

Sporting Lisbona-Manchester United: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Sporting Lisbona-Manchester United

: Sporting Lisbona-Manchester United Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 25 novembre

: mercoledì 25 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : José Alvalade

: José Alvalade Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 25 novembre