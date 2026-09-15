Tre vittorie consecutive e appena un gol subito nelle ultime quattro partite. Il Rennes, contro lo Sturm Graz, e torna in Europa portandosi dietro numeri che raccontano una squadra arrivata all'appuntamento nel momento probabilmente migliore del proprio inizio di stagione. Mercoledì 16 settembre alle 21:00, i francesi entreranno alla Merkur Arena per affrontare lo Sturm Graz nella prima giornata della fase campionato di Europa League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Sulla carta il Rennes parte davanti, ma l'esordio europeo porta con sé una trasferta contro una squadra che proprio pochi giorni prima ha ritrovato la vittoria e che nella scorsa stagione ha già sperimentato cosa significhi affrontare questa competizione. Lo Sturm arriva dal 2-1 contro il LASK, il Rennes dall'1-0 sul Marsiglia. Due vittorie differenti, ma con qualcosa in comune: entrambe hanno consegnato alle squadre una spinta importante prima di cambiare completamente scenario. Adesso c'è l'Europa. Prima del fischio d’inizio puoi dare un’occhiata anche agli altri eventi sportivi in programma: VAI SU GOLDBET E SCOPRI SUBITO LE DIRETTE DISPONIBILI, ENTRA SU LOTTOMATICA E SCEGLI DAL PALINSESTO LIVE L’EVENTO DA SEGUIRE oppure APRI VINCITÙ E CONTROLLA QUALI APPUNTAMENTI SPORTIVI SONO IN DIRETTA.

Sturm Graz-Rennes: dove seguirla in TV e streaming

Sturm Graz-Rennes si giocherà mercoledì 16 settembre alle 21:00 alla Merkur Arena di Graz. In Italia la partita non figura tra gli incontri scelti da Sky per una diretta integrale su un canale dedicato. Sarà però possibile seguirne gol, azioni e aggiornamenti all'interno di Diretta Gol Europa League, prevista su Sky Sport Max e Sky Sport 251. Per quanto riguarda lo streaming, Diretta Gol sarà accessibile attraverso NOW e tramite Sky Go per gli abbonati Sky. Una soluzione che permetterà quindi di seguire contemporaneamente quanto accade a Graz e sugli altri campi impegnati nella fascia serale dell'Europa League.

Lo Sturm ha ritrovato la vittoria nel momento giusto

L'Europa League non era il primo obiettivo europeo dello Sturm Graz. La stagione continentale degli austriaci era infatti cominciata nelle qualificazioni di Champions League, ma il Fenerbahçe ha interrotto il percorso verso la competizione principale e indirizzato la squadra di Jürgen Ingolitsch verso l'Europa League. Un torneo che a Graz conoscono già. Lo Sturm partecipa alla fase campionato per la seconda stagione consecutiva e deve soprattutto migliorare quanto fatto un anno fa, quando il 26° posto non era stato sufficiente per proseguire oltre la prima fase.

L'avvicinamento alla nuova avventura europea non è stato perfetto. Due partite senza successi avevano rallentato la squadra in Bundesliga austriaca, prima della risposta arrivata contro il LASK: 2-1 con Mamageishvili e Diakité a segno. Tre punti che hanno riportato lo Sturm al quarto posto e soprattutto restituito fiducia alla squadra proprio prima dell'arrivo del Rennes.

EDIMBURGO, SCOZIA - 28 LUGLIO: Pierre Landry Kaboré degli Hearts in azione con Gizo Mamageishvili dello Sturm Graz, che tenta un intervento in scivolata, durante la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2026/27 tra Heart of Midlothian e Sturm Graz al Tynecastle Park il 28 luglio 2026 a Edimburgo, Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Il Rennes torna in Europa. E lo fa vincendo

Per il Rennes l'attesa è stata più lunga. L'ultima partecipazione all'Europa League risaliva alla stagione 2023/24, conclusa ai playoff per l'accesso agli ottavi. Il sesto posto conquistato nella scorsa Ligue 1 ha riportato i bretoni nella competizione. E il ritorno arriva accompagnato da un momento particolarmente positivo. La vittoria per 1-0 contro il Marsiglia, decisa da Thomasson, è stata la terza consecutiva in campionato.

Il Rennes ha trovato anche una solidità che può diventare particolarmente preziosa nelle trasferte europee. La squadra sta concedendo poco e sembra aver raggiunto rapidamente un equilibrio tra aggressività e gestione della partita. A Graz partirà favorita. Ma proprio questa condizione cambia la responsabilità della serata: il Rennes non può più limitarsi a essere felice di essere tornato in Europa. Deve cominciare a dimostrare cosa vuole farci.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Chemsdine Talbi del Sunderland e Przemysław Frankowski dello Stade Rennais in azione durante la partita amichevole precampionato tra Sunderland e Stade Rennais allo Stadium of Light il 15 agosto 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Ed Sykes/Getty Images)

La chiave tattica: il Rennes dovrà evitare una partita fatta di duelli

I sistemi di partenza suggeriscono una sfida tatticamente interessante. Lo Sturm Graz dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, mentre il Rennes risponderà con il 4-3-3. La squadra austriaca può cercare di rendere la partita molto fisica, soprattutto nella zona centrale. Weinhandl e Stankovic dovranno impedire al Rennes di costruire comodamente attraverso Rongier, cercando di trasformare ogni possesso francese in una sequenza di duelli. Davanti, Diakité e Mamageishvili possono offrire due riferimenti contemporaneamente.

La loro presenza obbligherà Cresswell e Rouault a difendere senza la possibilità di staccarsi continuamente in avanti. Lo Sturm può inoltre cercare rapidamente le due punte quando recupera il pallone, evitando di esporsi alla pressione francese. Il Rennes ha però un potenziale vantaggio numerico a centrocampo. Rongier, Szymanski e Thomasson possono creare una situazione di tre contro due centralmente e obbligare uno degli esterni dello Sturm a stringere. È qui che possono aprirsi gli spazi. Se Tamari e Blas riusciranno a rimanere larghi mentre il centrocampo austriaco si compatta, il Rennes potrà creare situazioni di uno contro uno sulle corsie. Per lo Sturm sarà quindi necessario trovare un equilibrio difficile: chiudere il centro senza regalare completamente le fasce.

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Probabili formazioni: Diakité-Mamageishvili contro il tridente francese

Ingolitsch dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Khudyakov tra i pali e Heil, Vallci, Quarshie e Malic nella linea difensiva. A centrocampo Kiteishvili e Seidl dovrebbero partire sulle corsie, con Weinhandl e Stankovic in mezzo. Davanti spazio alla coppia composta da Diakité e Mamageishvili.

Il Rennes dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Samba sarà il portiere, protetto da Reynolds, Cresswell, Rouault e Nagida. A centrocampo Rongier agirà centralmente con Szymanski e Thomasson ai suoi lati. Davanti Lepaul sarà il riferimento centrale, accompagnato da Tamari e Blas.

STURM GRAZ (4-4-2): Khudyakov; Heil, Vallci, Quarshie, Malic; Kiteishvili, Weinhandl, Stankovic, Seidl; Diakité, Mamageishvili. Allenatore: Ingolitsch.

RENNES (4-3-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Szymanski, Rongier, Thomasson; Tamari, Lepaul, Blas. Allenatore: Haise.

Sturm Graz-Rennes, tutte le coordinate per seguirla