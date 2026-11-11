Turchia-Belgio apre la quinta giornata del Gruppo A1 di Nations League, il raggruppamento dell’Italia. I turchi non hanno raccolto nulla e cambiato allenatore, i belgi di Mark van Bommel puntano alla seconda piazza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La novità principale arriva dalla panchina: dopo quattro sconfitte consecutive la federazione ha esonerato Vincenzo Montella e affidato la squadra a Sergen Yalcin, chiamato a risollevare un gruppo reduce da un Mondiale chiuso all’ultimo posto. Sul fronte opposto il Belgio, terzo con 6 punti, vuole difendere la posizione dopo il pesante 4-1 incassato dalla Francia.

All’andata, il 2 ottobre, gli ospiti si erano imposti 3-0. Lo storico sorride ai Diavoli Rossi, avanti con quattro successi contro tre e cinque pareggi, mentre la differenza reti è di 22 a 17. Fra le due nazionali si segna molto: la media supera i tre gol a partita. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Turchia-Belgio in diretta TV e streaming

Il momento di forma delle due squadre

, valida per ladel Gruppo A1 di, si giocaallo. La diretta televisiva va in onda su(canale 201) e(202). Per lo streaming si può scegliere l’app, riservata ai clienti Sky, oppure, disponibile con app e sito, anche su smart tv compatibili o dispositivi esterni.

Quattro gare, altrettanti stop: 0-1 con la Francia, 1-4 e 1-3 contro l’Italia, 0-3 con il Belgio. Il bilancio recita due reti segnate e undici incassate. Il Mondiale era già stato avaro di soddisfazioni, con l’eliminazione nel girone dopo i ko contro Australia e Paraguay, solo attenuati dal successo sugli Stati Uniti. L’infermeria complica il lavoro del nuovo tecnico: fuori Demirbag, Yildiz, Muldur e Simsir, mentre Bardakci è squalificato.

Rendimento in equilibrio per i Diavoli Rossi, con due vittorie e due sconfitte. Hanno battuto l’Italia in trasferta per 2-0 e la Turchia per 3-0, ma si sono arresi due volte alla Francia: 0-1 e, nell’ultima uscita, 1-4. Van Bommel dovrà rinunciare a Onana, centrocampista dell’Aston Villa, e a Openda, entrambi infortunati, oltre a Lavia, squalificato.

LIONE, FRANCIA - 13 GIUGNO: Il massiccio sostegno dei tifosi del Belgio durante la partita del Gruppo E di UEFA EURO 2016 tra Belgio e Italia allo Stade des Lumières, il 13 giugno 2016 a Lione, Francia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi in modo speculare ai moduli: 4-4-2 per la Turchia, 4-2-3-1 per il Belgio. I padroni di casa si affidano a una mediana compatta, con Gul e Tiknaz larghi e la coppia Yuksek-Ozcan al centro, mentre Akgün e Yilmaz formano il tandem offensivo. Gli ospiti rispondono con Keita e Raskin a filtrare e una trequarti di qualità, Lukebakio-Vanaken-Trossard, alle spalle di Lukaku.

Per i turchi, il protagonista può essere Yuksek: da recuperatore e primo regista, il suo lavoro decide quanto la squadra riesce a restare corta e ripartire. Per i belgi, il nome è Lukaku: l’ex di Inter, Napoli e Roma è il riferimento offensivo, e il suo peso fisico può mettere in difficoltà la linea a quattro avversaria.

Le probabili formazioni di Turchia-Belgio

Yalcin dovrebbe confermare il blocco difensivo con Demiral e Kabak al centro, e affidarsi alla coppia Akgün-Yilmaz in attacco. Van Bommel, senza Onana, inserisce Keita accanto a Raskin e ha un ballottaggio in porta tra Vandevoordt, favorito, e Lammens.

Turchia (4-4-2): Cakir; Ayhan, Demiral, Kabak, Topcu; Gul, Yuksek, Ozcan, Tiknaz; Akgun, Yilmaz. Allenatore: Sergen Yalcin

Belgio (4-2-3-1): Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Keita, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Trossard; Lukaku. Allenatore: Mark van Bommel

Turchia-Belgio: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Turchia-Belgio

: Turchia-Belgio Competizione : Nations League

: Nations League Data : giovedì 12 novembre

: giovedì 12 novembre Orario : 18:00

: 18:00 Stadio : Gürsel Aksel di Smirne

: Gürsel Aksel di Smirne Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà giovedì 12 novembre