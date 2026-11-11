Una delle partite più avvincenti del prossimo turno di Nations League: scopri dove vedere la sfida di giovedì 12 novembre.

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Turchia-Belgio apre la quinta giornata del Gruppo A1 di Nations League, il raggruppamento dell’Italia. I turchi non hanno raccolto nulla e cambiato allenatore, i belgi di Mark van Bommel puntano alla seconda piazza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La novità principale arriva dalla panchina: dopo quattro sconfitte consecutive la federazione ha esonerato Vincenzo Montella e affidato la squadra a Sergen Yalcin, chiamato a risollevare un gruppo reduce da un Mondiale chiuso all’ultimo posto. Sul fronte opposto il Belgio, terzo con 6 punti, vuole difendere la posizione dopo il pesante 4-1 incassato dalla Francia.

Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1

All’andata, il 2 ottobre, gli ospiti si erano imposti 3-0. Lo storico sorride ai Diavoli Rossi, avanti con quattro successi contro tre e cinque pareggi, mentre la differenza reti è di 22 a 17. Fra le due nazionali si segna molto: la media supera i tre gol a partita. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Turchia-Belgio in diretta TV e streaming

Turchia-Belgio, valida per la quinta giornata del Gruppo A1 di Nations League, si gioca giovedì 12 novembre alle 18:00 allo stadio Gürsel Aksel di Smirne. La diretta televisiva va in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (202). Per lo streaming si può scegliere l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky, oppure NOW, disponibile con app e sito, anche su smart tv compatibili o dispositivi esterni.

Il momento di forma delle due squadre

Quattro gare, altrettanti stop: 0-1 con la Francia, 1-4 e 1-3 contro l’Italia, 0-3 con il Belgio. Il bilancio recita due reti segnate e undici incassate. Il Mondiale era già stato avaro di soddisfazioni, con l’eliminazione nel girone dopo i ko contro Australia e Paraguay, solo attenuati dal successo sugli Stati Uniti. L’infermeria complica il lavoro del nuovo tecnico: fuori Demirbag, Yildiz, Muldur e Simsir, mentre Bardakci è squalificato.

Rendimento in equilibrio per i Diavoli Rossi, con due vittorie e due sconfitte. Hanno battuto l’Italia in trasferta per 2-0 e la Turchia per 3-0, ma si sono arresi due volte alla Francia: 0-1 e, nell’ultima uscita, 1-4. Van Bommel dovrà rinunciare a Onana, centrocampista dell’Aston Villa, e a Openda, entrambi infortunati, oltre a Lavia, squalificato.

Belgium v Italy - Group E: UEFA Euro 2016
LIONE, FRANCIA - 13 GIUGNO: Il massiccio sostegno dei tifosi del Belgio durante la partita del Gruppo E di UEFA EURO 2016 tra Belgio e Italia allo Stade des Lumières, il 13 giugno 2016 a Lione, Francia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi in modo speculare ai moduli: 4-4-2 per la Turchia, 4-2-3-1 per il Belgio. I padroni di casa si affidano a una mediana compatta, con Gul e Tiknaz larghi e la coppia Yuksek-Ozcan al centro, mentre Akgün e Yilmaz formano il tandem offensivo. Gli ospiti rispondono con Keita e Raskin a filtrare e una trequarti di qualità, Lukebakio-Vanaken-Trossard, alle spalle di Lukaku.

Per i turchi, il protagonista può essere Yuksek: da recuperatore e primo regista, il suo lavoro decide quanto la squadra riesce a restare corta e ripartire. Per i belgi, il nome è Lukaku: l’ex di Inter, Napoli e Roma è il riferimento offensivo, e il suo peso fisico può mettere in difficoltà la linea a quattro avversaria.

Le probabili formazioni di Turchia-Belgio

Yalcin dovrebbe confermare il blocco difensivo con Demiral e Kabak al centro, e affidarsi alla coppia Akgün-Yilmaz in attacco. Van Bommel, senza Onana, inserisce Keita accanto a Raskin e ha un ballottaggio in porta tra Vandevoordt, favorito, e Lammens.

Turchia (4-4-2): Cakir; Ayhan, Demiral, Kabak, Topcu; Gul, Yuksek, Ozcan, Tiknaz; Akgun, Yilmaz. Allenatore: Sergen Yalcin

Belgio (4-2-3-1): Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Keita, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Trossard; Lukaku. Allenatore: Mark van Bommel

Turchia-Belgio: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà giovedì 12 novembre
  • Partita: Turchia-Belgio
  • Competizione: Nations League
  • Data: giovedì 12 novembre
  • Orario: 18:00
  • Stadio: Gürsel Aksel di Smirne
  • Diretta tv: Sky

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