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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
Il campionato olandese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Utrecht-AZ, in programma sabato 15 agosto alle ore 18:45. Le due squadre arrivano all'appuntamento con un avvio di stagione differente: l'Utrecht è ancora fermo a 0 punti, mentre l'AZ ha già conquistato 3 punti nel primo turno.
La formazione di casa vuole quindi sfruttare il fattore campo per trovare la prima vittoria del campionato, mentre l'AZ punta a dare continuità al proprio esordio positivo. Una sfida interessante tra due squadre che possono avere ambizioni importanti nel corso della stagione.
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L'Utrecht cerca il riscattoL'Utrecht affronta la seconda giornata con l'obiettivo di conquistare i primi punti della stagione. Dopo un esordio che non ha portato punti, la squadra di casa potrà contare sul sostegno dei propri tifosi per provare a cambiare subito passo.
Una vittoria permetterebbe all'Utrecht di rilanciarsi immediatamente e affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni di campionato.
L'AZ vuole dare continuitàL'AZ arriva alla sfida con 3 punti già conquistati e vuole confermare le buone sensazioni dell'esordio. La formazione ospite proverà a sfruttare il momento favorevole per ottenere un altro risultato positivo e mantenersi nelle zone alte della classifica.
La trasferta rappresenta però un test importante, soprattutto contro un Utrecht desideroso di reagire davanti al proprio pubblico.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Utrecht e AZ mette di fronte due squadre separate da tre punti dopo la prima giornata. I padroni di casa hanno bisogno di sbloccarsi, mentre gli ospiti vogliono confermare il proprio avvio positivo.
Il fattore campo potrebbe aiutare l'Utrecht a riequilibrare i valori, ma l'AZ arriva con maggiore fiducia grazie ai tre punti già conquistati.
Le probabili formazioni di Utrecht-AZLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato olandese.
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