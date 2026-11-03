Sei vittorie consecutive in tutte le competizioni: il Real Madrid di Mourinho arriva in Grecia con il vento in poppa e la voglia di continuare a vincere. Mercoledì 4 novembre alle 18:45, alla Allwyn Arena di Atene, va in scena la quarta giornata della fase campionato di Champions League, con i blancos che puntano a restare a punteggio pieno e i padroni di casa che cercano di tornare a muovere la classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica fotografa due momenti opposti. Il Real è quarto con 9 punti e una differenza reti di +5, l’AEK è ventinovesimo con 3 punti e due sconfitte di fila alle spalle, contro Shakhtar e Manchester City. Gli uomini di Marko Nikolić però hanno un’arma: il proprio stadio, dove in questa stagione hanno già raccolto sette vittorie.

In campionato i gialloneri sono quarti con 17 punti, a sette lunghezze dal Panathinaikos capolista, e domenica hanno subito proprio dai biancoverdi una pesante battuta d’arresto. Il Real, dopo la rimonta di Roma, ha cambiato marcia: il successo nel Clasico e l’esplosione di Diomande hanno spinto la squadra a una serie di risultati importanti. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Aek Atene-Real Madrid in diretta TV e streaming

Il momento di forma delle due squadre

Aek Atene-Real Madrid si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 18:45 al in casa della formazione inglese, e vale per la seconda giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a, mentre per lo streaming si può scegliere tra l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e NOW, con l’apposito pass Sport.

La Champions è finora un percorso a due facce. L’esordio, il 1-0 al LASK, aveva dato fiducia, ma poi sono arrivati il 3-1 con lo Shakhtar e il 5-1 sul campo del Manchester City, due ko che hanno fatto scivolare la squadra fuori dalla zona playoff, a quota tre punti.

Nikolić ha dovuto fare i conti anche con un problema in porta: Strakosha è fermo per un infortunio alla mano e tra i pali dovrebbe essere confermato Brignoli. Il peso della sconfitta di domenica con il Panathinaikos si fa sentire, ma ad Atene i gialloneri sanno di poter fare male, soprattutto davanti al loro pubblico.

Il Real è a punteggio pieno: 2-1 all’Inter, 4-3 in rimonta a Roma e 4-1 al Lipsia al Bernabéu, con dieci gol segnati e cinque subiti. Ma il momento positivo non riguarda solo la coppa: i blancos hanno vinto anche il Clasico sul campo del Barcellona e, nell’ultimo turno, hanno battuto 3-0 il Racing Santander con le reti di Mbappé, Bellingham e Diomande.

Proprio Mbappé è a segno da cinque presenze consecutive in Champions League e, se andrà in rete anche ad Atene, eguaglierà la sua striscia migliore nella competizione, quella di sei partite con il PSG tra il 2021 e il 2022. Mourinho ritrova Vinícius e potrebbe cambiare diversi uomini in difesa.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Kylian Mbappé del Real Madrid parla con José Mourinho, allenatore del Benfica, durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F., disputata all'Estádio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

L’AEK dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, due linee compatte e la coppia d’attacco formata da Jović e Varga, mentre il Real risponde con il 4-3-3, con un centrocampo di qualità e un tridente rapido. Il piano dei greci è chiaro: stringere gli spazi, sfruttare la spinta dello stadio e ripartire in poche mosse.

Per i blancos la partita sarà soprattutto questione di gestione. Contro un avversario che in casa sa essere ostico, conterà la capacità di muovere palla con pazienza, senza regalare ripartenze, e di preservare energie in vista dei prossimi impegni. L’AEK, dal canto suo, ha mostrato di non volersi chiudere: l’idea è giocarsela provando a costruire dal basso e a rendersi pericolosa.

Il protagonista dell’AEK può essere Jović: l’esperienza dell’attaccante serbo sarà fondamentale per tenere impegnata la difesa del Real e creare spazi a Varga. Per il Real, il nome è Mbappé: la sua striscia di gol in Champions lo rende il pericolo numero uno, e con Güler e Vinícius al suo fianco la difesa greca dovrà restare concentrata per tutti i 90 minuti.

Le probabili formazioni di Aek Atene-Real Madrid

Nikolić dovrebbe puntare sulla coppia Jović-Varga, con Majer e Mário sulle corsie esterne e Arriaga accanto a Marin in mezzo al campo. In difesa spazio al quartetto Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios, con Brignoli in porta.

Mourinho, invece, dovrebbe rinnovare in parte il reparto arretrato, con Dumfries, Rüdiger e Carreras candidati a una maglia dal primo minuto, mentre a centrocampo sono favoriti Bernardo Silva, Camavinga e Bellingham.

AEK Atene (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Arriaga, Marin, Mário; Varga, Jović. Allenatore: Marko Nikolić

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham; Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. Allenatore: José Mourinho

Aek Atene-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Aek Atene-Real Madrid

: Aek Atene-Real Madrid Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 4 novembre

: mercoledì 4 novembre Orario : 18:45

: 18:45 Stadio : Allwyn Arena

: Allwyn Arena Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 4 novembre