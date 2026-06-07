La sfida di tennis tra Zhizhen Zhang e Jenson Brooksby è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori dal profilo molto diverso, pronti a contendersi un posto negli ottavi di finale in un torneo che spesso regala equilibrio e sorprese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Zhang arriva a questo appuntamento con il suo tennis aggressivo e molto basato sulla potenza dei colpi da fondo campo. Il cinese proverà a prendere subito in mano il ritmo dello scambio per comandare la partita.

Il Brooksby, invece, è un giocatore estremamente tattico e intelligente, capace di variare molto il gioco e rompere il ritmo degli avversari. L’americano cercherà di portare la sfida sugli scambi lunghi e sulla gestione dei momenti chiave.

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Il momento dei due tennisti

Zhang cercherà di imporre potenza e aggressività per controllare il ritmo degli scambi.

Brooksby proverà invece a rispondere con intelligenza tattica e continuità, cercando di spezzare il gioco dell’avversario.

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