La seconda semifinale del Lexus Eastbourne Open mette di fronte Jack Draper e Ugo Humbert, in una sfida che rappresenta un importante test in vista dell'imminente Wimbledon. Sul prato britannico si affrontano due giocatori che hanno mostrato un ottimo stato di forma nel corso del torneo e che puntano a conquistare un posto in finale.

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Il momento dei due tennisti

Jack Draper sembra aver ritrovato continuità dopo il lungo periodo di stop che ne aveva rallentato la crescita. Il britannico ha centrato la terza vittoria consecutiva, superando con autorità il canadese Gabriel Diallo grazie a un convincente 6-1 6-4. Dopo aver dominato il primo set, Draper ha trovato il break decisivo nella seconda frazione, conquistando così la sua prima semifinale ATP dal Queen's dello scorso anno.

Il torneo di Eastbourne rappresenta quindi un segnale importante per il tennista britannico, che punta ad arrivare nelle migliori condizioni possibili allo Slam di casa. La fiducia è in crescita e le prestazioni offerte finora confermano che Draper sta ritrovando il livello che lo aveva reso uno dei prospetti più interessanti del circuito.

Dall'altra parte della rete ci sarà Ugo Humbert, che ha raggiunto la semifinale del torneo per il secondo anno consecutivo. Il francese, attuale numero 30 del ranking ATP, ha superato senza particolari difficoltà il connazionale Quentin Halys, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4.

Il successo assume ancora più valore considerando che Halys aveva sconfitto Humbert soltanto poche settimane fa al Roland Garros. Questa volta, però, il numero 30 del mondo ha disputato una prova estremamente solida, concedendo una sola palla break e controllando l'incontro dall'inizio alla fine.

Quello di Eastbourne sarà il secondo confronto in carriera tra Draper e Humbert, una sfida che promette grande equilibrio vista la qualità espressa da entrambi sull'erba. Il britannico proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa e il momento positivo, mentre il francese cercherà di confermare il feeling con il torneo e conquistare un'altra finale.

Le condizioni di gioco sembrano favorire uno spettacolo di alto livello. Draper farà affidamento sulla potenza del servizio e sull'aggressività da fondo campo, mentre Humbert punterà sulla sua esperienza e sulla capacità di adattarsi rapidamente ai ritmi dell'erba. Con Wimbledon ormai alle porte, la semifinale rappresenta un banco di prova significativo per entrambi e offrirà indicazioni preziose sul loro stato di forma.

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