Duckworth contro Flavio Cobolli si presenta come una sfida molto più equilibrata di quanto possa sembrare guardando soltanto il ranking. L’italiano parte favorito grazie alla sua crescita enorme e alla posizione da top 10, ma l’erba di Wimbledon tende a ridurre le differenze perché premia giocatori con servizio efficace e capacità di giocare punti rapidi, caratteristiche che appartengono bene all’australiano. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Duckworth-Cobolli: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Duckworth

Qui Cobolli

arriva da una buona vittoria contro Griekspoor, mostrando un tennis ordinato, aggressivo e adatto ai prati londinesi. Il suo servizio può diventare un’arma importante e gli permette spesso di rimanere attaccato ai set anche contro avversari superiori. Il limite principale è rappresentato dalla qualità negli scambi lunghi: se Cobolli riesce a farlo muovere e a portarlo fuori dalla zona di comfort, il vantaggio fisico e tecnico dell’italiano può emergere.invece arriva da una partita molto impegnativa contro Navone, dove ha dovuto rimontare e giocare oltre tre ore e mezza. La vittoria ha confermato il suo carattere, ma potrebbe aver lasciato qualche scoria dal punto di vista fisico. Sul piano del talento rimane superiore: il suo diritto pesante e la capacità di aumentare il ritmo negli scambi possono creare molti problemi a Duckworth, soprattutto nei momenti decisivi.

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